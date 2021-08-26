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Транспорт и связь Экономика и бизнес

От Волгаря до Красной Глинки: МТС "прокачала" сеть в пригородах, где самарцы спасались от жары

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания МТС сообщает о расширении покрытия и увеличении скоростей мобильного интернета в Самарской области. Оператор усилил сеть в пригородных "зеленых зонах", где самарцы чаще всего пережидали аномальную жару.

Летом 2021 года новые базовые станции МТС появились в районах, где самарцы либо проводят выходные, либо живут на протяжении всего дачного сезона. В частности, работы по усилению сети и увеличению скорости мобильного интернета были проведены на острове Проран — одном из самых популярных мест среди любителей "заволжского" отдыха, в поселке Прибрежный и рядом с дачными массивами "Песчаная глинка" и "Железнодорожник". Кроме того, МТС "прокачала" сеть в удаленных районах Самары и пригородах с высокой плотностью застройки: в Волгаре, Крутых Ключах, на Мехзаводе и на Сухой Самарке, чтобы скорость LTE-интернета даже в "часы пик" оставалась высокой.

Особое внимание оператор по-прежнему уделяет локациям, привлекающим большое количество отдыхающих. Так, этим летом связь МТС была усилена в районе обновленной Вертолетной площадки и на центральных улицах города, где чаще всего гуляют туристы и сами жители города — от Ульяновского спуска до Красноармейской. Теперь самарцы и гости города могут на комфортной скорости вести прямые эфиры, делиться фотографиями и видеороликами в социальных сетях и пользоваться видеосвязью в мессенджерах даже в выходные дни и праздники, когда концентрация пользователей в "туристических" местах Самары становится максимальной.

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