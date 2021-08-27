Отрадный и Сызрань получат грант на благоустройство территорий

В четверг, 26 августа, в рамках форума "Среда для жизни: город и вода" в Нижнем Новгороде подвели итоги Пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Комментируя итоги конкурса заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что на рассмотрение поступило 307 конкурсных заявок из 73 субъектов РФ, которые впоследствии прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. По итогам этого этапа Межведомственная рабочая группа (МРГ) отобрала 160 финалистов-победителей из 65 субъектов РФ.
"При определении победителей конкурса одним из основных условий отбора проектов являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, включая средовую застройку и уникальность ландшафтов", — пояснил вице-премьер. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.
Лидерами по количеству проектов-победителей в частности стали Республика Башкортостан и Нижегородская области. Все проекты рассматривались по четырем категориям. Таким образом, малые города с разным населением были поделены на три группы (до 20 тыс., до 50 тыс., до 100 тыс.), а исторические поселения были выделены в отдельную категорию.
По решению Межведомственной рабочей группы, в рамках одной категории проекты-победители получат равное финансирование. Так, 16 победителей в категории "Исторические поселения" получат по 56,25 млн. рублей. В категории "Малые города" 26 победителей подгруппы с населением от 50 до 100 тыс. человек получат по 80 млн. рублей, 56 победителей в подгруппе с населением от 20 до 50 тыс. человек — по 70 млн. рублей, а в подгруппе с населением до 20 тыс. человек 62 победителя — по 50 млн. рублей.
Деньги будет использованы на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство площадей и скверов, а также ремонт и строительство набережных.
"С каждым годом Правительство уделяет все больше внимания развитию малых населенных пунктов и обеспечивает регионам соответствующую финансовую поддержку. Сегодня Председатель Правительства в своем выступлении дал поручение проработать вопрос увеличению объемов финансирования конкурса уже со следующего года. Благодаря этому еще больше малых городов получат обустроенные территорий, которые без конкурса в таких городах могли и не появиться", — сказал Марат Хуснуллин.
Отрадный получит грант на реализацию проекта по реконструкции улицы Победы. Этот город уже имеет успешный опыт реализации проекта-победителя "Отрадный парк". В нем появились площадки для скейтеров и роллеров, любителей воркаута, велодорожка, летняя эстрада, амфитеатр и визитная карточка парка — 36-метровое Колесо обозрения. Удалось также сохранить исторически сложившиеся памятные зоны — аллею памяти и "Самолет". Улица Победы заканчивается у парка. На ее протяжении предлагается обновить досуговую зону у Дворца культуры "Россия", сделать тихие зоны отдыха рядом с многоквартирными домами, обновить покрытие тротуара, продолжить озеленение улицы.
Новая идея благоустройства в Сызрани — это продолжение уже реализованного проекта "История на берегу трех рек", который стал победителем конкурса в 2019 году. В ходе общественных обсуждений концепции проекта "На берегу трех рек: продолжение истории" сызранцы предложили сделать новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха.
Благодаря победе во Всероссийском конкурсе и активному участию жителей Самарской области уже 8 проектов стали победителями, 5 из них претворены в жизнь: набережная в Октябрьске, сквер и набережная озера Ладное в Кинеле, проект "История на берегу трех рек" в Сызрани, "Парк 40-летия ВЛКСМ" в Жигулевске, "Отрадный парк" в Отрадном. Еще 3 — парк поколений в Октябрьске, парк на озере Крымское в Кинеле, парк "Молодежный" в Нефтегорске — будут сданы в этом году.
За последние три года в Самарской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроено 1024 дворовых и 477 общественных территорий. Активная работа по преображению городских пространств ведется под контролем Главы региона Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
и правильно
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.