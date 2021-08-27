Отрадный и Сызрань получат грант на благоустройство территорий

В четверг, 26 августа, в рамках форума "Среда для жизни: город и вода" в Нижнем Новгороде подвели итоги Пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Комментируя итоги конкурса заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что на рассмотрение поступило 307 конкурсных заявок из 73 субъектов РФ, которые впоследствии прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. По итогам этого этапа Межведомственная рабочая группа (МРГ) отобрала 160 финалистов-победителей из 65 субъектов РФ.

"При определении победителей конкурса одним из основных условий отбора проектов являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, включая средовую застройку и уникальность ландшафтов", — пояснил вице-премьер. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

Лидерами по количеству проектов-победителей в частности стали Республика Башкортостан и Нижегородская области. Все проекты рассматривались по четырем категориям. Таким образом, малые города с разным населением были поделены на три группы (до 20 тыс., до 50 тыс., до 100 тыс.), а исторические поселения были выделены в отдельную категорию.

По решению Межведомственной рабочей группы, в рамках одной категории проекты-победители получат равное финансирование. Так, 16 победителей в категории "Исторические поселения" получат по 56,25 млн. рублей. В категории "Малые города" 26 победителей подгруппы с населением от 50 до 100 тыс. человек получат по 80 млн. рублей, 56 победителей в подгруппе с населением от 20 до 50 тыс. человек — по 70 млн. рублей, а в подгруппе с населением до 20 тыс. человек 62 победителя — по 50 млн. рублей.

Деньги будет использованы на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство площадей и скверов, а также ремонт и строительство набережных.

"С каждым годом Правительство уделяет все больше внимания развитию малых населенных пунктов и обеспечивает регионам соответствующую финансовую поддержку. Сегодня Председатель Правительства в своем выступлении дал поручение проработать вопрос увеличению объемов финансирования конкурса уже со следующего года. Благодаря этому еще больше малых городов получат обустроенные территорий, которые без конкурса в таких городах могли и не появиться", — сказал Марат Хуснуллин.

Отрадный получит грант на реализацию проекта по реконструкции улицы Победы. Этот город уже имеет успешный опыт реализации проекта-победителя "Отрадный парк". В нем появились площадки для скейтеров и роллеров, любителей воркаута, велодорожка, летняя эстрада, амфитеатр и визитная карточка парка — 36-метровое Колесо обозрения. Удалось также сохранить исторически сложившиеся памятные зоны — аллею памяти и "Самолет". Улица Победы заканчивается у парка. На ее протяжении предлагается обновить досуговую зону у Дворца культуры "Россия", сделать тихие зоны отдыха рядом с многоквартирными домами, обновить покрытие тротуара, продолжить озеленение улицы.

Новая идея благоустройства в Сызрани — это продолжение уже реализованного проекта "История на берегу трех рек", который стал победителем конкурса в 2019 году. В ходе общественных обсуждений концепции проекта "На берегу трех рек: продолжение истории" сызранцы предложили сделать новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе и активному участию жителей Самарской области уже 8 проектов стали победителями, 5 из них претворены в жизнь: набережная в Октябрьске, сквер и набережная озера Ладное в Кинеле, проект "История на берегу трех рек" в Сызрани, "Парк 40-летия ВЛКСМ" в Жигулевске, "Отрадный парк" в Отрадном. Еще 3 — парк поколений в Октябрьске, парк на озере Крымское в Кинеле, парк "Молодежный" в Нефтегорске — будут сданы в этом году.

За последние три года в Самарской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроено 1024 дворовых и 477 общественных территорий. Активная работа по преображению городских пространств ведется под контролем Главы региона Дмитрия Азарова.