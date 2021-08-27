Владимир Путин призвал уделять больше внимания повышению качества жизни на селе

Улучшение жилищных условий для жителей сел и деревень остается одним из приоритетных направлений деятельности властей всех уровней. Одним из таких новшеств стала "Сельская ипотека". Это мероприятие госпрограммы, подразумевающее льготное ипотечное кредитование на строительство или приобретение жилья. Несмотря на слово "сельская", она доступна и горожанам, желающим переехать за городскую черту.

Согласно поручению Главы государства Владимира Путина ставка данного вида кредитования не должна превышать 3%, а размер первоначального взноса снижен с 20 до 10%. В 2020 году гражданам Российской Федерации было выдано 40 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму 86 млрд. рублей.

Низкий процент обеспечивается тем, что большая часть долга выплачивается из федерального бюджета.

Ипотеку до 3 млн. руб. (в том числе и на завершение строительства) можно взять под 3% на 25 лет. Заем выдается гражданам в возрасте от 21 до 75 лет. На таких условиях кредиты предоставляют Сбербанк и Россельхозбанк.

В Самарской области "Сельская льготная ипотека" выдается с января 2020 года. По информации, представленной вышеуказанными кредитными учреждениями, за прошлый год было выдано 658 льготных кредитов. Общий размер денежных средств по одобренным льготным ипотечным кредитам составил — 1249,6 млн. рублей.

"Жители проявили большой интерес к новой льготной программе, которая помогает улучшить качество жизни на селе. А самое главное — создает условия для закрепления молодежи, особенно молодых специалистов", — подчеркнула сотрудник администрации Исаклинского района Ирина Барышева.