В Самаре на Московском шоссе установили проекционные пешеходные переходы

В Самаре на Московском шоссе установили проекционную дорожную разметку на пешеходных переходах, сообщает областной минтранс.

Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами, которые проецируют на дорогу изображение бело-желтой разметки. Пешеходы окрашиваются желто-белыми полосами и становятся заметнее. Такая разметка не сотрется со временем и хорошо заметна в темное время суток при любой погоде.

Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. Новая технология показала свою эффективность зимой, когда на переходах не было возможности восстановить стершийся термопластик.

Национальным проектом "Безопасные качественные дороги" установлены целевые показатели, один из которых — снижение смертности на автомобильных дорогах. Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с органами ГИБДД в 2021 г. разработано 949 инженерных мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения.