На ремонт сельских учреждений культуры выделят дополнительные средства

Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно направить 24 млрд руб. на обновление домов культуры, библиотек и музеев в селах и малых городах. За последние три года в Самарской области модернизировали 14 сельских ДК, открыли 12 модельных библиотек, восемь виртуальных залов и четыре кинозала.

Недавно в Доме культуры "Тандем" (село Дубовый Умет Волжского района), капитально отремонтированном в рамках нацпроекта "Культура", проходит выставка конкурса юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел "Наш дом — планета Земля". Она приурочена к 170-летию Самарской губернии и 60-летию полета человека в космос.

Александр Затонский, руководитель управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Волжского района: "Новые помещения Дома культуры позволяют принимать любые экспозиции. У нас после ремонта есть для этого все: свет, звук, антураж. С удовольствием приглашаем и принимаем гостей, которые могут сравнить как меняется восприятие культурных мероприятий в таком обновленном помещении".

Скоро двери вновь откроет Док культуры "Дружба" в пос. Угловой Красноярского района. Обновление учреждения культуры и территории вокруг стало возможны благодаря нацпроекту "Культура" и участию Красноярского района в программе "Комплексное развитие сельских территорий". Это будет единое культурно-досуговое пространство, которое станет центром культурной жизни и общения для взрослых и детей.

Евгения Семыкина, хореограф, директор ДК поселка Угловой: "Все мы очень ждем обновления нашего родного дома культуры. И дети, и родители, и педагоги. Конечно, зданию давно требовался ремонт и то, что он наконец состоялся, нас очень радует. Объем работ, конечно, огромный, если бы не помощь со стороны властей, мы бы еще очень долго ждали обновления".

Ждут модернизации своего ДК жители с. Пискалы Ставропольского района. Его капитальный ремонт запланирован на 2022 год. "У нас работают прекрасные творческие коллективы, в том числе детские. Мой младший ребенок танцует в ансамбле "Забава". Ребята постоянно участвуют в конкурсах различных уровней, без дипломов домой не возвращаются. И родителям, конечно, хочется, чтобы дети репетировали в максимально комфортных условиях", — рассказала председатель Совета женщин села, многодетная мама Галина Теплова.