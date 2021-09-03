Медработники Клиник СамГМУ получат по 10 тыс. рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов договорились о поддержке медицинских работников Клиник медуниверситета в размере 10 тыс. руб. единовременно по аналогии с региональной выплатой.

Напомним, губернатором Самарской области на днях было принято решение о дополнительной поддержке медицинских работников региональной государственной системы здравоохранения — людей, которые стояли и стоят на защите здоровья земляков в условиях напряженного периода пандемии. Кроме того, глава региона обратил внимание коллег федеральных медицинских учреждений, что их коллективы внесли не меньший вклад в нормализацию ситуации в регионе.

"Считаю было бы справедливым в этот период синхронизировать меры поддержки медикам, которые в вашем лечебном учреждении — в клиниках медуниверситета ведут работу по борьбе с пандемией и защищают здоровье людей, моих земляков", — обратился Дмитрий Азаров к ректору Самарского государственного медицинского университета.

Александр Колсанов, в свою очередь, подтвердил ожидания губернатора. "Клиники медуниверситета — учреждение федеральное, но с первых дней пандемии мы включились в помощь самарцам. Мы приняли решение о том, чтобы поддержать вашу инициативу и выплатить нашим сотрудникам — медикам Клиник СамГМУ денежную поддержку в таком же размере", — поддержал губернатора ректор медуниверситета.

Кроме того, он озвучил предложение расширить категорию получателей федеральной структуры в лице доцентов, ассистентов, профессоров — ученых, которые совмещали ставки практикующих докторов при работе с пациентами, больными коронавирусом.

Дмитрий Азаров поблагодарил за такую позицию Александра Колсанова, подчеркнув, что важность синхронизации усилий по защите здоровья людей. "Огромный вклад вносит в здравоохранение региона ваша помощь и переоценить ей невозможно. Знаю тысячу людей благодарных именно вашему учреждению. Спасибо за ответственное решение", — поблагодарил глава региона и передал всему коллективу огромные слова благодарности.

Выплата сотрудникам Клиник СамГМУ будет произведена в период 7-10 дней.



