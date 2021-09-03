Как я провел лето: пользователи приложения Tele2 ловят летние воспоминания в игре

Tele2 запустила игру в мобильном приложении "Мой Tele2" в стиле советского ретро. Игрокам "Телетроники" предлагают управлять героем-учеником: ему нужно поймать в школьную тетрадь как можно больше предметов, напоминающих о летнем отдыхе. Заработанные баллы участники могут обменять на призы — от подписки на MyBook до зачисления на счет абонента 500 рублей.

Фото: предоставлено Tele2

Чтобы сыграть в "Телетронику", пользователям мобильного приложения "Мой Tele2" нужно перейти в сторис на вкладку "Играйте и выигрывайте". Это первый подобный опыт запуска игровой механики в таком разделе. Стилистика напоминает популярную в 1980-е годы электронную портативную игру. В версии Tele2 сюжет игры посвящен началу учебного года и воспоминаниям о каникулах — ученик сидит за партой и пишет сочинение на тему "Как я провел лето". Чтобы успешно справиться с заданием, герой должен ловить в тетрадь летние образы (например, удочку и велосипед), которые летят к нему с четырех сторон.

За каждый пойманное "воспоминание" пользователь получает балл, есть право на два промаха, после третьего — проигрыш. Скорость падения объектов постепенно повышается, и в зависимости от набранных очков можно выиграть приз. За 20 баллов игрок получает подписку на MyBook, за 40 — печать фотографии на гибком магните в "Мультифото", за 60 — обучающий курс по созданию презентаций от "Яндекс.Практикума", а за 80 — 500 рублей на счет.

Креативный план, сюжет игры и техническую часть в Tele2 готовили вместе с командой InAppStory. Сыграть в "Телетронику" могут пользователи последней версии приложения "Мой Tele2", которая доступна в Google Play и App Store.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

"Мы всегда следуем интересам абонентов Tele2 и действуем по "Другим правилам", поэтому в нашем мобильном приложении можно не только решить многие вопросы по услугам связи, но и отдохнуть, поставить дела на паузу. Геймификация помогает даже взрослому человеку на короткое время стать ребенком и почувствовать азарт игры. Создавая "Телетронику", мы стремились подарить нашим клиентам несколько позитивных минут, чтобы они могли с хорошим настроением встретить новый учебный и деловой год".