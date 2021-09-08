Немецкий генофонд помогает развивать молочное скотоводство в других странах

Добиться значительных результатов в развитии молочного скотоводства сегодня можно при использовании стратегии инновационных технологий, в частности генофонда высокопродуктивных животных селекции различных стран.
В молочном скотоводстве речь идет о генофонде голштинской породы — наилучшей в мире по производству молока. По мнению экспертов, это одна из немногих "рыночных" пород, окупающая продукцией свое содержание.
Родина голштинской породы — Германия. Родословные многих известных семей крупного рогатого скота можно отследить от истоков создания немецкой племенной книги по сегодняшний день. Сейчас в стране самая большая в мире популяция племенных коров голштинской породы — свыше 1,8 миллиона (69%). Голштинская порода составляет 53% от общего поголовья и является самой значимой породой в молочном скотоводстве Германии.
На протяжении более 30 лет самая высокая молочная продуктивность коров в Германии у Оснабрюкской Ассоциации племенного животноводства. За 305 дней лактации в 2018 году она составила 10 318 кг молока, содержание жира в молоке — 3,99%, белка — 3,44%. В Оснабрюке самая высокая плотность коров с пожизненной продуктивностью свыше 100 000 кг, самый высокий генетический уровень и концентрация племенных животных в Германии, средняя продуктивность по хозяйству более 13 000 кг, среди первотелок более 15 000 кг, среди всех коров более 19 000 кг, наивысшая пожизненная продуктивность свыше 175 000 кг.
Успех программы селекции Оснабрюкской ассоциации определяет интенсивное использование семени элитных быков своей селекции — около 70% и 30% — лучшая мировая генетика. Многие быки и их дочери неоднократно становились № 1 в мире по индексу племенной ценности или показателям производительности. Экспорт генетического материала осуществляется в 45 стран мира (семя, эмбрионы, племенной скот).
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.