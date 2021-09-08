Немецкий генофонд помогает развивать молочное скотоводство в других странах

Добиться значительных результатов в развитии молочного скотоводства сегодня можно при использовании стратегии инновационных технологий, в частности генофонда высокопродуктивных животных селекции различных стран.

В молочном скотоводстве речь идет о генофонде голштинской породы — наилучшей в мире по производству молока. По мнению экспертов, это одна из немногих "рыночных" пород, окупающая продукцией свое содержание.

Родина голштинской породы — Германия. Родословные многих известных семей крупного рогатого скота можно отследить от истоков создания немецкой племенной книги по сегодняшний день. Сейчас в стране самая большая в мире популяция племенных коров голштинской породы — свыше 1,8 миллиона (69%). Голштинская порода составляет 53% от общего поголовья и является самой значимой породой в молочном скотоводстве Германии.

На протяжении более 30 лет самая высокая молочная продуктивность коров в Германии у Оснабрюкской Ассоциации племенного животноводства. За 305 дней лактации в 2018 году она составила 10 318 кг молока, содержание жира в молоке — 3,99%, белка — 3,44%. В Оснабрюке самая высокая плотность коров с пожизненной продуктивностью свыше 100 000 кг, самый высокий генетический уровень и концентрация племенных животных в Германии, средняя продуктивность по хозяйству более 13 000 кг, среди первотелок более 15 000 кг, среди всех коров более 19 000 кг, наивысшая пожизненная продуктивность свыше 175 000 кг.

Успех программы селекции Оснабрюкской ассоциации определяет интенсивное использование семени элитных быков своей селекции — около 70% и 30% — лучшая мировая генетика. Многие быки и их дочери неоднократно становились № 1 в мире по индексу племенной ценности или показателям производительности. Экспорт генетического материала осуществляется в 45 стран мира (семя, эмбрионы, племенной скот).