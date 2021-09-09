Муниципалитеты доложили о готовности к зиме

В среду, 8 сентября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по готовности региона к осенне-зимнему периоду и началу отопительного сезона. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В этом году, учитывая риски, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу обеспечить готовность подачи тепла раньше обычного, к 10 сентября.

По информации энергетики и ЖКХ региона, подготовка идет в соответствии с графиком. Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 6 сентября составила 97% (при плановом показателе — 94,1%).

При этом жилищный фонд области готов к холодам на 98,1%, котельные на 98,1%, тепловые сети на 96,5%.

Близится к завершению работа по перекладке тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Общий объем перекладки по тепловым сетям в текущем году составил более 70 километров, что на 31 километр больше прошлогодних объемов, а по сетям водоснабжения — 73,5 километра. Увеличение по сравнению с 2020 годом составило 44 километра.

Виктор Кудряшов напомнил коллегам, что процесс перекладки сетей не должен влиять на ход подключения объектов инфраструктуры к отоплению.

Директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов доложил, что там, где еще продолжаются работы по перекладке сетей, подключение к теплу пойдет по резервным схемам. Председатель областного Правительства поставил задачу до 30 октября завершить работы по заделке вскрытий, чтобы восстановить благоустройство по постоянной схеме.

О готовности к зиме доложили главы муниципалитетов. В приоритете — подготовка к старту отопительного сезона и подача тепла в учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания. Здесь подготовительные работы также находятся на завершающей стадии.

Руководитель территориального отделения Ростехнадзора Ирина Панфилова сообщила, что сотрудники ведомства провели проверки 71 организации, отвечающей за теплоснабжение, и 29 электросетевых компаний. Выявлено 1571 нарушение, 82 юридических лица привлечены к административной ответственности.

"Выявлено более полутора тысяч нарушений. Коллеги, даже если большинство из них не являются крупными, прошу отнестись к этой работе с максимальным вниманием, все недочеты должны быть устранены. Прошу руководителей предприятий контролировать эту работу в ежедневном режиме", — поручил председатель областного правительства.

В текущем году значительные темпы наметились в решении проблемы бесхозяйных сетей. Выявлены и поставлены на учет как муниципальная собственность, а затем переданы в аренду теплоснабжающим организациям 212 км таких трубопроводов в Самаре и 190 км — в Тольятти. Виктор Кудряшов поручил продолжить эту работу.

На повестку был вынесен вопрос о задолженностях муниципалитетов перед ресурсоснабжающими организациями. Первый вице-губернатор сообщил, что региональное Правительство будет оказывать поддержку муниципалитетам в погашении задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Но в первую очередь помощь будет оказана тем, кто самостоятельно системно работает над решением проблем.

Поддержка муниципалитетам будет оказана и в техническом перевооружении. Например, на днях на заседании Самарской губернской думы депутатами было принято решение о выделении субсидий на эти цели для Похвистневского района.

"Намного эффективнее субсидировать мероприятия, которые дают результат в виде сокращения потребления газа и экономии эксплуатационных расходов, например, модернизацию и строительство новых современных объектов теплоснабжения, чем покрывать долги. Есть цель искать для финансирования таких объектов частных инвесторов, концессионеров, и регион неплохо движется в этом направлении. Но мы также готовы рассматривать и выделение на эти цели бюджетных средств", — отметил в заключение Виктор Кудряшов.