Рабочая группа Минздрава России подвела итоги работы в Самарской области

В четверг, 4 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев подвели итоги работы группы специалистов, которые прибыли в регион для оказания методической помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне эксперты побывали в медучреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и ряда муниципальных районов, чтобы оценить эффективность работы амбулаторного, поликлинического и стационарного звена.

В составе рабочей группы - научный руководитель ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, академик РАМН Владимир Стародубов. В среду он оценивал работу лечебных учреждений Тольятти. По его словам, во втором по величине городе региона выстроена единая система оказания помощи больным коронавирусом.

"У меня самые благоприятные впечатления о работе и администрации города, и медицинских работников. В Тольятти система оказания медицинской помощи выстроена в плановом режиме. И главное, что меня порадовало, - настроение медработников: оно абсолютно рабочее и нет никакой паники, хотя ситуация серьезная, - подчеркнул академик РАМН. - Поэтому у меня самые благоприятные впечатления о работе и амбулаторного, и стационарного звена".

Владимир Стародубов также отметил системный подход правительства региона во главе с губернатором по введению ограничительных мер. "Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы рискнули и на неделю раньше российского локдауна ввели нерабочие дни. И это (скажу аккуратно, чтобы не сглазить) дает первые проблески по снижению заболеваемости. Это говорит об убедительной работе. Все идет в рабочем режиме, все знают свои задачи, - акцентировал эксперт. - Ситуация не только в России, но и во всех странах очень напряженная. И нам, ученым, еще многое предстоит изучить для того, чтобы принимать более правильные решения, от которых зависит экономика не только регионов, но и всей страны. Хотел бы сказать вам спасибо за понимание ситуации".

Губернатор поблагодарил академика РАМН за внимательный анализ работы учреждений здравоохранения региона и обратился за советом по поддержке медиков, чтобы придать им больше сил для борьбы с коронавирусом.

"Те материальные поощрения, которые делаются со стороны губернатора, федеральной власти для врачей, необходимы. Но нам нужно быть готовыми жить с коронавирусной инфекцией. Микроорганизм, как и человечество, адаптируется, приспосабливается, появляются новые вызовы, на которые мы должны отвечать. Поэтому я думаю, что медперсоналу надо давать отпуска, чтобы они имели возможность отдохнуть и побыть с семьями", - выразил свое мнение Владимир Стародубов.

Заместитель руководителя федерального Минздрава Олег Гриднев добавил, что врачи утомлены, но и мотивация высока. "В первую, вторую волну распространения коронавирусной инфекции помогал бизнес, помогали люди, например, доставляя врачам обеды. Мне кажется, это нужно возобновить. Потому что работа медиков ушла в рутину. А медики, которые каждый день идут в "красную зону", должны видеть, что о них помнит не только власть, но и общество", - отметил он.

Дмитрий Азаров также поинтересовался мнением специалистов о необходимости продления нерабочих дней после 7 ноября. Напомним, в Самарской области они начали на неделю раньше - с 25 октября.

"Некоторые субъекты России хотят продлить нерабочие дни. Конечно, если предоставить такую возможность хотя бы на день-два, у нас разрыв эпидпроцесса был бы побольше. Если дополнительные нерабочие дни дадите, они будут передышкой", - считает научный руководитель ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России Владимир Стародубов.

Участники совещания сошлись во мнении, что период нерабочих дней жители региона должны использовать с пользой для своего здоровья: сократить число контактов, чтобы защитить себя и окружающих от заражения коронавирусом. Кроме того, время нужно использовать для вакцинации.

На сегодняшний день в Самарской области первым компонентом привито почти 1 миллион 350 тысяч человек, из которых более чем 1,23 млн жителей региона полностью завершили курс вакцинации. План выполнен на 66%.

Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Вадим Тестов, который оказывает методическую помощь учреждениям здравоохранения Самарской области не в первый раз, сконцентрировался на работе учреждений Самары и Кинель-Черкасского района.

"Мы посещали в том числе организации, куда выезжали ранее с замечаниями. И хочу отметить, что все отработано - наши предложения приняты. Для нас это говорит о хорошей управляемости организациями, что бывает не во всех регионах. И здесь мы благодарны губернатору, министру здравоохранения региона, главным врачам, которые оперативно реагируют на наши предложения и рекомендации. Регион самодостаточен и самостоятельно может решать проблемы с COVID-19", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ресурсы мобилизованы "очень эффективно", силы медиков распределяются грамотно. "Сомнений в том, что вы справитесь с этой напряженной ситуацией, никаких нет, - подчеркнул Вадим Тестов. - Вы снижаетесь по количеству ОРВИ, а это служит первым важнейшим индикатором. Остальные индикаторы идут вслед за ним". Он также обратил внимание на то, что на данный момент пока сохраняется высокий индекс репродукции - другими словами, один заболевший заражает больше одного человека. "Надо понимать, чем больше мы примем мер и чем они длительнее будут с точки зрения разобщения контактов, тем с точки зрения эпидемиологического процесса будет лучше, несомненно", - выразил уверенность специалист и рекомендовал продлить режим нерабочих дней.

Вадим Тестов обозначил еще ряд вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. Прежде всего, это касается работы колл-центра по номеру 122, где необходимо увеличить ресурсы, 40 операторов недостаточно. "В целом работа региональных колл-центров достойна самой высокой оценки: подготовлены хорошие специалисты и сама система работы прекрасно организована и отработана", - отметил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии Минздрава России. Кроме того, есть необходимость в дооснащении оборудованием палат интенсивной терапии в районных больницах.

"В остальном - по лечению, по наличию препаратов - проблем мы не увидели: обеспеченность хорошая, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. Мы видим хорошую организацию и хорошую управляемость", - дал свою оценку Вадим Тестов.

Дмитрий Азаров поблагодарил эксперта за постоянное внимание к региону и помощь специалистам медучреждений. "Ваша помощь воспринимается с благодарностью и все рекомендации, которые вы даете, внедряются в жизнь", - отметил губернатор.

К словам благодарности присоединился и президент Самарского государственного медицинского университета, председатель областного парламента Геннадий Котельников: "Медики устали, но они справляются. Болезнь коварна. Сколько нам еще работать в такой обстановке, пока никто не может ответить. Но нам нужно продолжать бороться. Я благодарен комиссии, которая постоянно дает хорошие подсказки и предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией".

"В Самарской области сформирована система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на всех этапах - выявления заболевания, лечения амбулаторно и в стационарах. В поликлинических условиях есть все препараты, которые необходимы пациентам, в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава. Препараты приобретены на деньги федерального и регионального бюджетов и выдаются бесплатно. Система здравоохранения работает напряженно, врачи находятся в тяжелом рабочем режиме, но настроение хорошее", - подвел итоги поездки рабочей группы в регион заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

"Мы высказали предложение по расширению применения кислородной терапии пациентам в стационарах. Необходимо расширять тестирование населения, потому что при повышении заболеваемости контактных лиц становится все больше. Все наши предложения услышаны и поддержаны губернатором. У нас совпадают точки зрения на развитие ситуации, на существующие угрозы. Когда есть понимание власти, когда есть работающая система здравоохранения - уверен, у Самарской области все получится и ситуация будет выправляться", - добавил замминистра.