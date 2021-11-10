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Губернатор Власть и политика

Среди вакцинированных от коронавируса жителей региона разыграют ценные призы

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будет проведен розыгрыш призов среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Об этом в прямом эфире "ГТРК Самара" рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

По слова губернатора, с такой инициативой вышла Общественная палата, и он ее поддержал. Розыгрыш призов будет проводиться среди всех жителей, сделавших прививку, независимо от времени вакцинации.

"Хочу сказать, что там будут ценные и очень ценные призы - это и квартиры, и автомобили, и ценные подарки", - уточнил губернатор.

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