Среди вакцинированных от коронавируса жителей региона разыграют ценные призы

В Самарской области будет проведен розыгрыш призов среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Об этом в прямом эфире "ГТРК Самара" рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

По слова губернатора, с такой инициативой вышла Общественная палата, и он ее поддержал. Розыгрыш призов будет проводиться среди всех жителей, сделавших прививку, независимо от времени вакцинации.

"Хочу сказать, что там будут ценные и очень ценные призы - это и квартиры, и автомобили, и ценные подарки", - уточнил губернатор.