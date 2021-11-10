Среди вакцинированных от коронавируса жителей региона разыграют ценные призы

В Самарской области будет проведен розыгрыш призов среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Об этом в прямом эфире "ГТРК Самара" рассказал глава региона Дмитрий Азаров.
По слова губернатора, с такой инициативой вышла Общественная палата, и он ее поддержал. Розыгрыш призов будет проводиться среди всех жителей, сделавших прививку, независимо от времени вакцинации.
"Хочу сказать, что там будут ценные и очень ценные призы - это и квартиры, и автомобили, и ценные подарки", - уточнил губернатор.
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Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно