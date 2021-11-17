"Ростелеком" создаст интеллектуальную транспортную систему в регионе за 954 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который создаст интеллектуальную транспортную систему, предусматривающую автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации (1-3 этапы).
Напомним, начальная цена контракта составляла 979, 3 млн рублей. На торги заявились два участника — ПАО "Ростелеком", предложившее выполнить услуги за 954 млн рублей и ПАО "Мегафон", обозначившее сумму в 890 млн рублей.
Победителем торгов стала компания "Ростелеком".
Компания должна будет обеспечить: управление транспортом в режиме реального времени, приоритетные условия движения специального транспорта, оперативный автоматизированный контроль движения транспорта и оперативное управление им, а также выполнить информационное обеспечение субъектов управления транспортным комплексом и оперативное предоставление актуальной информации об изменении дорожного движения на УДС.
Работы нужно выполнить до 30 июня 2023 года.
Основные цели создания ИТС — повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений с целью предотвращения ДТП и минимизация негативных последствий от произошедших ДТП; оптимизация условий движения транспортных потоков на автомобильных дорогах городской агломерации для повышения их пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП; обеспечение высокого качества транспортного обслуживания всех пользователей; снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему; повышение эффективности функционирования транспорта и транспортной инфраструктуры городской агломерации и т. п.
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