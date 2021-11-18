В Самаре сорван аукцион на право использования акватории для перевозок в Рождествено

Аукцион на право пользования акваторией площадью 0,0011 кв. м в Рождествено прошел 10 ноября. На этом участке ведет посадку-высадку пассажиров перевозчик ООО "Волга Плюс", осуществляющий лодочную переправу с Ульяновского спуска.

Как рассказал директор компании Лев Антипов, инициатором аукцион выступала "Волга Плюс". Это нужно было для того, чтобы обеспечить более комфортные условия обслуживания пассажиров, а именно для установки безопасных причальных сооружений для судов, чтобы было удобно осуществлять посадку и высадку.

Начальная цена аукциона была установлена в размере 14,3 тыс. рублей. На него было подано 20 заявок. В результате цена поднялась до 10,7 млн рублей. Победителем стало ООО "СТК", однако, впоследствии общество отказалось от лота.

Лев Антипов предполагает, что "Волга Плюс" таким образом чинят препятствия.