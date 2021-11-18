Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

В Тольятти 67-местная жительница хотела выгодно вложить деньги, но стала жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщине поступили телефонные звонки с семи абонентских номеров. Неизвестный предложил выгодно вложить деньги в одну из инвестиционных платформ. Пенсионерка согласилась и перевела на указанный неизвестным счет около 850 тыс. руб., после чего аферист перестал выходить на связь.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", — заявляют в полиции.