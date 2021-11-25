Маляр из Тольятти перевел мошенникам более 2 млн рублей

Маляр одного из ООО Тольятти — 31-летний мужчина, увидел рекламу "выгодного вложения" в одной из социальных сетей и вступил в личную переписку с мошенником.

Неизвестный под предлогом приумножения денежных средств в результате операций с криптовалютой на одной из брокерских площадок убедил потерпевшего перевести ему денежные средства на общую сумму более 2 млн рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.