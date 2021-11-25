Адвоката из Самары обвиняют в покушении на крупное мошенничество

В Самаре завершилось расследование уголовного дела адвоката, обвиняемой в покушении мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2021 г. женщина защищала местного жителя, которого обвиняли в нескольких преступлениях против личности, в том числе разбое и угрозе убийством.

Во время судебного следствия мужчину отправили под стражу. В июне 2021 г. предположила, что действия мужчины переквалифицируют на менее тяжкое преступление, и потребовала от его супруги 1,5 млн тысяч. За эти деньги она обещала помочь с назначением меньшего срока лишения свободы.

В июле 2021 г. обвиняемую задержали после получения денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.