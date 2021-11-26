Самарец, желающий заработать на инвестировании, потерял 4,5 млн рублей

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В самарскую полицию за помощью обратился 39-летний мужчина, работающий экспертом в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Он сообщил, что неизвестный, используя мобильную связь и Интернет, предложил ему заработать.