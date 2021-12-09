Red Wings в 2022 г. будет летать из Самары по семи новым направлениям

Авиакомпания Red Wings открыла продажи на рейсы из Самары по семи новым направлениям — в Волгоград, Ижевск, Калининград, Калугу, Омск, Ханты-Мансийск и Челябинск.

Полеты начнутся в 2022 г. и будут выполняться на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров.

Рейсы будут субсидироваться из федерального и региональных бюджетов, что позволяет снизить стоимость перелета для пассажиров.

Полеты будут выполняться по следующему расписанию: Волгоград — с 13 января по четвергам; Ижевск — с 11 января по вторникам; Калининград — со 2 апреля по вторникам и субботам; Калуга — с 16 января по воскресеньям; Омск — с 11 января по вторникам и воскресеньям; Ханты-Мансийск — с 15 января по субботам; Челябинск — с 14 января по понедельникам и пятницам.

Также будут продолжены полеты из Самары в Воронеж и Екатеринбург.