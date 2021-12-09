Red Wings в 2022 г. будет летать из Самары по семи новым направлениям

Авиакомпания Red Wings открыла продажи на рейсы из Самары по семи новым направлениям — в Волгоград, Ижевск, Калининград, Калугу, Омск, Ханты-Мансийск и Челябинск.
Полеты начнутся в 2022 г. и будут выполняться на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров.
Рейсы будут субсидироваться из федерального и региональных бюджетов, что позволяет снизить стоимость перелета для пассажиров.
Полеты будут выполняться по следующему расписанию: Волгоград — с 13 января по четвергам; Ижевск — с 11 января по вторникам; Калининград — со 2 апреля по вторникам и субботам; Калуга — с 16 января по воскресеньям; Омск — с 11 января по вторникам и воскресеньям; Ханты-Мансийск — с 15 января по субботам; Челябинск — с 14 января по понедельникам и пятницам.
Также будут продолжены полеты из Самары в Воронеж и Екатеринбург.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.