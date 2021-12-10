В Самаре открылся киберспортивный клуб нового поколения

В Самаре при поддержке проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" состоялось открытие клуба нового поколения. Клуб "SOLO GAMES" — это 31 мощнейший компьютер на базе видеокарты нового поколения RTX-3060, зона Sony PlayStation, буткемпы для командных игр и соло-румы для стриминга и одиночной игры, а также — авторские хот-доги и панорама на самую красивую набережную в Поволжье.

Координатор партийного проекта "Единой России", депутат Самарской губернской думы Роман Балтер отметил: "За время пандемии удаленная работа и дистанционное обучение стали неотъемлемой частью нашей жизни. Наряду с традиционными видами спорта появился запрос на киберспорт, онлайн-игры в команде и в одиночку. Цифровая трансформация современного мира предлагает совмещать нам несколько реальностей. Здесь своеобразная атмосфера, многое сделано для удобства геймеров и пользователей. Надеюсь, что в скором времени мы услышим о киберспортсменах и командах из Самары, а может быть, и сами сможем принять участие в киберспортивных турнирах".

Новое видение игрового пространства позволит любому пользователю, независимо от возраста и опыта, сделать первые шаги в киберспорте или совершенствовать свое мастерство, уверены в клубе.

Напомним, в прошлом году в рамках партийного проекта "Детский спорт" турнир "Лето с футбольным мячом" прошел в новом формате из-за пандемии. Юные футболисты не бились на зеленых полях, а проходили интеллектуальные квесты и соревновались в киберпоединках. Развитие киберспорта в Самарской области тоже стало одним из направлений работы партийного проекта в регионе.