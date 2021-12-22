В КбшЖД рассматривают возможность запуска "Орлана" на участке Самара-Бузулук

Начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев во вторник, 21 декабря, провел пресс-конференцию, на которой в том числе проанонсировал возможный запуск рельсовых автобусов РА-3 "Орлан" на участке Самара - Бузулук.

"Граница КбшЖД заканчивается Кинелем, но взаимодействие с Южно-Уральской дорогой по данному направлению есть. Буквально вчера на Совете по пассажирским перевозкам обсуждался этот вопрос. Сейчас поставлена задача оценить экономическую эффективность маршрута. Такая задача стоит перед нами и перед минтрансом Самарской области. Надеюсь, в следующем году вопрос решим", — сообщил Дмитриев.

Сейчас жд-сообщение между городами не слишком интенсивное: ежедневно утром из Бузулука и вечером из Самары (пригородный поезд на участке Кинель - Бузулук). Второй пригородный состав, Самара - Бузулук имеет неудобное расписание: понедельник, суббота — в одном направлении, пятница, воскресенье — в обратном.