ProfitRooms: место для вдохновения и рождения новых идей

Крупнейший коворкинг Самары ProfitRooms расширил возможности для своих резидентов — 3 декабря в деловом парке "Монте Роза" открылось еще одно его крыло. Таким образом, общая площадь офисного пространства достигла 1,4 тысячи квадратных метров, а число рабочих мест увеличилось до 285.

Гибкие пространства уверенно вошли в современную городскую жизнь и бизнес-культуру. В них можно работать в одиночку или всей командой, в опенспейс или отдельном кабинете в самых комфортных условиях. Тут можно встретить индивидуальных предпринимателей, самозанятых, фрилансеров, стартаперов или сотрудников корпораций, а также диджитал-номадов. В отличие от офисных центров, здесь есть возможность знакомиться с другими резидентами, обмениваться идеями и извлекать пользу для карьеры и бизнеса. Тем, кто трудится на удаленке, не нужно превращать дом в офис — в коворкинге создана развитая инфраструктура, учитывающая абсолютно все потребности работающего человека. Сюда же обращаются за услугами приезжающие в командировку люди или самарцы, которым необходимо провести деловую встречу или онлайн-конференцию. Наконец, именно в таком месте рождаются креативные решения и создаются профессиональные комьюнити.

ProfitRooms — это новый формат коворкинга, в котором продумано все до мелочей для того, чтобы превратить работу в удовольствие. Прежде всего, он расположен в деловом центре Самары, а значит, есть транспортная доступность. В самом здании "IT-Парк Монте Роза" представлены современные, технологично обустроенные офисы класса А. Еще одно важное преимущество: доступ к рабочим зонам здесь организован круглосуточно, что позволяет придерживаться удобного графика, оптимизировав свой ценнейший ресурс — время. В распоряжении арендаторов — звукоизолированный Callroom, переговорные комнаты, конференц-холлы, 42 кабинета вместимостью до 15 человек, высокоскоростной интернет и бесперебойный Wi-Fi. В коворкинге учтены особенности работы специалистов разных областей и офисное пространство разделено на "шумные" и "тихие" зоны. Также для резидентов предусмотрены зоны отдыха, в которых есть мягкие диваны и даже двухэтажные кровати, возможность поиграть в настольные игры или PlayStation, оборудованная кухня. В стандарты обслуживания входят бесплатные напитки, в том числе качественный зерновой кофе, снеки, джемы, фрукты, молоко. Организован досуг — каждую пятницу и раз в месяц всех резидентов приглашают собраться вместе, чтобы, к примеру, сыграть в интеллектуальные викторины, что, несомненно, сближает посетителей.

Прийти сюда поработать можно на один день, а можно сразу выбрать тариф на месяц или, например, выкупить рабочее место на 30 посещений за 90 дней. С собой достаточно лишь иметь ноутбук — все остальное, включая канцтовары и расходные бумаги, предоставят организаторы коворкинга. Они же позаботятся о клининге и о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. Если резиденту нужно перекусить или полноценно пообедать, это тоже будет обеспечено, из меню можно выбрать, в том числе вегетарианские блюда. В этом пространстве разумных технологий созданы все условия для продуктивной работы и комфортного отдыха, творческая атмосфера и плодотворное взаимодействие.

Гибридный формат коворкинга и гибких офисов, безусловно, имеет ряд преимуществ перед обычным офисом. В первую очередь клиент может заехать в полностью оборудованное помещение за один день на гибкий срок аренды и получить набор дополнительных сервисов — от клининга до аутсорсинга внутренних процессов. При аренде же традиционного офиса требуются расходы на отделку помещения, меблировку, закупку оргтехники и прочее. Количество сотрудников компании всегда можно увеличить, просто переехав в кабинет побольше, или же отправить часть сотрудников временно на удаленку и не платить за их места. Наконец, помимо самого офиса, резидент получает доступ в общие пространства для работы, отдыха и нетворкинга.

Гибкие офисные пространства — перспективные продукты, популярность которых будет только расти. Этому способствует не только их удобство, но и возможность работодателей адаптировать площадь под свои нужды, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря коворкингам как крупные компании, так и физические лица, фрилансеры могут повысить свою эффективность, имея желание работать и получая от своего труда удовольствие.