Самарский ЦСМ применяет 1500 современных средств измерений в качестве эталонов

Самарский центр стандартизации и метрологии завершает этот год с достойными результатами: рост прибыли 9%, обновление спектра услуг для клиентов, реконструкция нового производственного корпуса и расширение областей аккредитации. Обо всем этом "Итоги" побеседовали с исполняющим обязанности директора ЦСМ Олегом Жадаевым.

— Олег Николаевич, в этом году ЦСМ отметил 95-ю годовщину создания. Что, на ваш взгляд, сегодня самое важное?

— Самое важное — это коллектив. За прошедшие годы мы сформировали мощную профессиональную команду, привлекая специалистов из разных отраслей. Уверен, что работать можно и нужно только с командой настоящих профессионалов. На протяжении 95 лет мы решаем задачи государственной важности, в первую очередь направленные на обеспечение единства измерений, реализуем проекты, нацеленные на развитие инфраструктуры качества и улучшение жизни наших граждан, а также решаем другие задачи, поставленные руководством Росстандарта. Меня как-то спросили, что является нашей формулой успеха? В этом никакого секрета нет — развитие и постоянное совершенствование, клиентоориентированность, повышение качества и цифровизация услуг, а также внедрение инноваций, расширение компетенций и модернизация с учетом современных реалий. Такова формула успеха ФБУ "Самарский ЦСМ".

Центр сегодня — это крупный многофункциональный комплекс с филиалами в городах Отрадный, Сызрань и Тольятти. Уровень оснащения позволяет обеспечить метрологическими услугами практически все средства измерений, эксплуатируемые в социально значимых сферах деятельности. Центр применяет порядка 1500 современных средств измерений, используемых в качестве эталонов, в том числе пять вторичных эталонов единиц физических величин. Область аккредитации на выполнение работ и оказания услуг по поверке включает в себя 1619 групп средств измерений, на ноябрь 2021 года.

— Кто сегодня пользуется услугами Самарского ЦСМ и как развивается сотрудничество с предприятиями региона?

— В настоящее время услугами центра пользуются жители Самарского региона и около 10 тысяч компаний, в числе которых крупные предприятия машиностроения, аэрокосмического кластера, агропромышленного комплекса, нефтяной и химической промышленности, среди них такие крупные лидеры отрасли, как ПАО "АВТОВАЗ", АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "КуйбышевАзот", ПАО "ОДК-Кузнецов", крупные государственные корпорации, такие как Роснефть, "Российские железные дороги", Ростелеком и другие.

10 ноября 2021 года в рамках расширенного заседания технического комитета по стандартизации № 331 "Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ФБУ "Самарский ЦСМ" и компанией Электрощит Самара, которое предусматривает организацию совместной работы в части поверки и калибровки средств измерений, проведение испытаний средств измерений, проведение испытаний и сертификации промышленной продукции. В рамках подписанного соглашения мы будем организовывать совместные исследовательские коллективы, проекты и программы для проведения экспериментальных и внедренческих работ. Следует отметить, что в июне текущего года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Самарской области и АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" было заключено соглашение о создании лаборатории для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам МЭК на базе АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". ФБУ "Самарский ЦСМ" в рамках соглашения с ГК "Электрощит" будет активно содействовать развитию лаборатории.

— Какие планы на ближайшие перспективы?

— В планах ЦСМ в 2022 году не только развивать профессиональный состав, приобретать новое оборудование, но и всем коллективом справить новоселье в новом, просторном здании, где мы сможем реализовать свои планы развития и значительно улучшить качество обслуживания клиентов, а также внедрить современные подходы управления процессами на основе принципов бережливого производства. Кстати, уже сейчас ведущие специалисты и руководители отделов центра проходят обучение по основам бережливого производства.

Ввод в эксплуатацию нового инженерно-лабораторного корпуса планируется в IV квартале 2022 года. Расположен он рядом с ключевой транспортной развязкой у ТЦ "Аврора". Что же касается стратегических направлений развития, то у нас утверждена программа до 2025 года, в рамках которой запланировано расширение области аккредитации в областях обеспечения единства измерений в целях выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений, а также сертификации и (или) испытаний продукции. Кроме того, мы планируем подготовку материально-технической базы, документов для формирования сервисных центров ведущих изготовителей средств измерений и заключение соответствующих договоров на гарантийное и постгарантийное обслуживание средств измерений; развитие и совершенствование эталонной и технической базы поверочных подразделений и испытательной лаборатории. Также в планах подготовка необходимого оборудования, разрешительных документов для организации производства стандартных образцов плотности жидкости.

За 95 лет многое изменилось, однако Самарский ЦСМ был и остается гарантом единства измерений и строгого следования государственным стандартам. И что бы ни происходило в нашей жизни — это останется неизменным.