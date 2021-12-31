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В лесном хозяйстве Самарской области находят применение геоинформационные технологии

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наш регион относится к малолесистым: лесами покрыто всего 12,8% территории. Увеличению площади лесов мешают жесткие климатические условия. Обеспечивать сохранение лесов, а вместе с ним экологическую безопасность населения и охрану окружающей среды помогают современные технологии.

Фото: depositphotos.com

Все леса Самарской области отнесены к категории защитных. Это значит, что они защищают природные объекты от нежелательных природных и климатических явлений. Вопросами их сохранения и воспроизводства занимается "Самарская лесосеменная станция" — обособленный отдел филиала ФБУ "Рослесозащита" — "Центр защиты леса Оренбургской области". Ее задача — обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования лесных ресурсов, сохранения биологического разнообразия лесов и повышение их защитного состояния в рамках исполнения распоряжения правительства и нацпроекта "Экология".

По мнению специалистов отдела, увеличение лесистости области хотя бы до 20% весьма положительно сказалось как на экологической безопасности, так и в целом на экономике области. Государственный мониторинг воспроизводства лесов, который проводится в рамках экологического мониторинга окружающей среды, способствует выполнению этой задачи.

Мониторинг воспроизводства лесов включает оценку изменения площади земель, занятых лесными насаждениями, в результате процессов естественного зарастания, а также в результате мероприятий по воспроизводству лесов. Выполнение этих задач на значительных площадях весьма затруднительно.

С 2019 года государственный мониторинг воспроизводства лесов проходит с использованием технологий дистанционного зондирования Земли. Специалисты занимаются исследованием космических снимков лесных участков, определяют участки, которые не заняты лесными насаждениями и затем проверяют их на местности.

При завершении натурных обследований специалисты отдела предоставляют полученные результаты министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области для анализа динамики позитивных и негативных изменений в лесах Самарской области.

В 2021 году инвентаризация земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, проводилась с использованием дистанционного зондирования Земли в лесах Большеглушицкого лесничества на территории Большеглушицкого, Пестравского и Большечерниговского районов.

Общая площадь лесов лесничества, являющихся объектами работы по инвентаризации фонда лесовосстановления, составила 11,1 тыс. га, из них 379 га — земли, предназначенные для лесовосстановления. Дешифрирование материалов дистанционного зондирования земель выполнено на всей территории Большеглушицкого лесничества.

Натурные обследования лесных участков, которые не заняты лесными насаждениями, требуют лесовосстановления и определения способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный), а также наземная верификация их проведены на 15 лесных участках на площади 160,3 га.

Результаты работы предоставлены министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области для применения в практической работе.

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