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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ запустит производство нескольких новинок Lada и Renault в 2022 году

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 г. АвтоВАЗ начнет выпуск сразу нескольких моделей, представленных в обновленных модификациях.

Одной из новинок станет Vesta FL. Объявление о старте серийного производства намечено на март 2022 г., до этой даты будет уже собранно несколько сотен товарных автомобилей, для окончательной отработки всей технологической цепочки. На данное время собрано более 200 тестовых экземпляров. Сейчас проводятся окончательные испытания на полигоне около села Сосновка.

Следующей премьерой наступившего года станет запуск в серийное производство автомобилей Sandero и Logan на новой платформе CMF — B. С октября по декабрь 2021 г. на главном конвейере шла сборка тестовых автомобилей, предназначенных для полного цикла испытаний. Часть машин отправили в Москву на завод RENAULT — Россия. Часть в Румынию, на завод DACIA. Часть находится на территории НТЦ ВАЗа и на том же полигоне в Сосновке. Начало производства предварительно намечено на июнь 2022 г., возможен небольшой сдвиг по времени. Для этого проекта была проведена полная модернизация линий сварки, окраски, сборки и контроля.

Автомобиль получил оригинальный экстерьер отличный от европейского и турецкого варианта, интерьер унифицирован для всех стран. Автомобили собранные для тестов, имеют максимальную комплектацию. Это двигатель Н4М с 6 ступенчатой МКПП и CVT. Какие двигатели и трансмиссии будут в комплектациях ниже, будет известно позже. Набор опций очень обширный, включая систему кругового обзора, светодиодной двухэтажной оптики и много других интересных фишек.

Для других моделей корпорации также будут новшества. Largus получит новые варианты исполнения, в том числе с новой ММС Enjoy Pro и датчиками переднего парктроника. NIVA Legend обретет небольшие новшества по экстерьеру. NIVA Travel выйдет в варианте Black, первые автомобили уже отгружались в декабре 2021 года.

Продолжится подготовка к началу серийного выпуска автомобилей семейства класса "В" на новой платформе, преемника легендарной Granta. А также будут вестись работы по проектам NIVA нового поколения, и автомобиля который придет на смену Vesta, кузов в металле был изготовлен в декабре прошлого года специалистами центра Инжиниринга ВАЗа. Впереди работы по созданию экстерьера, интерьера и силовых агрегатов и трансмиссии, пишет Avtograd news.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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