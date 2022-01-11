АвтоВАЗ запустит производство нескольких новинок Lada и Renault в 2022 году

В 2022 г. АвтоВАЗ начнет выпуск сразу нескольких моделей, представленных в обновленных модификациях.

Одной из новинок станет Vesta FL. Объявление о старте серийного производства намечено на март 2022 г., до этой даты будет уже собранно несколько сотен товарных автомобилей, для окончательной отработки всей технологической цепочки. На данное время собрано более 200 тестовых экземпляров. Сейчас проводятся окончательные испытания на полигоне около села Сосновка.

Следующей премьерой наступившего года станет запуск в серийное производство автомобилей Sandero и Logan на новой платформе CMF — B. С октября по декабрь 2021 г. на главном конвейере шла сборка тестовых автомобилей, предназначенных для полного цикла испытаний. Часть машин отправили в Москву на завод RENAULT — Россия. Часть в Румынию, на завод DACIA. Часть находится на территории НТЦ ВАЗа и на том же полигоне в Сосновке. Начало производства предварительно намечено на июнь 2022 г., возможен небольшой сдвиг по времени. Для этого проекта была проведена полная модернизация линий сварки, окраски, сборки и контроля.

Автомобиль получил оригинальный экстерьер отличный от европейского и турецкого варианта, интерьер унифицирован для всех стран. Автомобили собранные для тестов, имеют максимальную комплектацию. Это двигатель Н4М с 6 ступенчатой МКПП и CVT. Какие двигатели и трансмиссии будут в комплектациях ниже, будет известно позже. Набор опций очень обширный, включая систему кругового обзора, светодиодной двухэтажной оптики и много других интересных фишек.

Для других моделей корпорации также будут новшества. Largus получит новые варианты исполнения, в том числе с новой ММС Enjoy Pro и датчиками переднего парктроника. NIVA Legend обретет небольшие новшества по экстерьеру. NIVA Travel выйдет в варианте Black, первые автомобили уже отгружались в декабре 2021 года.

Продолжится подготовка к началу серийного выпуска автомобилей семейства класса "В" на новой платформе, преемника легендарной Granta. А также будут вестись работы по проектам NIVA нового поколения, и автомобиля который придет на смену Vesta, кузов в металле был изготовлен в декабре прошлого года специалистами центра Инжиниринга ВАЗа. Впереди работы по созданию экстерьера, интерьера и силовых агрегатов и трансмиссии, пишет Avtograd news.