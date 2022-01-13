Дмитрий Азаров поручил проверить готовность образовательных учреждений и предприятий региона к нештатным ситуациям

В четверг, 13 января, в нескольких муниципалитетах Самарской области были зафиксированы звонки о якобы минировании образовательных учреждений. Службы отреагировали оперативно, эвакуация школьников и персонала учебных учреждений была проведена своевременно.
На данный момент правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента, приведшего к срыву образовательного процесса.
В течение дня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держал ситуацию на контроле, осуществлял общую координацию деятельности правоохранительных органов, профильного министерства и муниципальных властей.
По поручению губернатора подготовлен проект распоряжения, согласно которому в ближайшие дни в регионе будут проведены проверки паспортов безопасности объектов социальной сферы и предприятий, их готовности к реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций.
Будут проверены планы эвакуации, системы оповещения, а также пункты временного размещения людей. Кроме того, будет проанализирован порядок реагирования служб и дирекций школ, координация и взаимодействие ведомств.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно