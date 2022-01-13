Дмитрий Азаров поручил проверить готовность образовательных учреждений и предприятий региона к нештатным ситуациям

В четверг, 13 января, в нескольких муниципалитетах Самарской области были зафиксированы звонки о якобы минировании образовательных учреждений. Службы отреагировали оперативно, эвакуация школьников и персонала учебных учреждений была проведена своевременно.

На данный момент правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента, приведшего к срыву образовательного процесса.

В течение дня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держал ситуацию на контроле, осуществлял общую координацию деятельности правоохранительных органов, профильного министерства и муниципальных властей.

По поручению губернатора подготовлен проект распоряжения, согласно которому в ближайшие дни в регионе будут проведены проверки паспортов безопасности объектов социальной сферы и предприятий, их готовности к реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций.

Будут проверены планы эвакуации, системы оповещения, а также пункты временного размещения людей. Кроме того, будет проанализирован порядок реагирования служб и дирекций школ, координация и взаимодействие ведомств.