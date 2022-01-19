В Самаре построят комплекс ливневого коллектора и станции очистки в районе Постникова оврага

В этом году в Самаре планируют завершить проектирование и подготовку площадки для строительства коллектора дождевой канализации и очистных сооружений "Постников овраг". Работы будут идти в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" — составляющей нацпроекта "Экология". Об этом стало известно в ходе совещания по подготовке к строительству, которое 18 января провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Этот проект крайне важен для развития города. Строительство ливневого коллектора позволит решить вопросы с отводом сточных вод с территории завода имени Масленникова, а в перспективе и с территории "Самара-Арены", и значительно сократить сброс неочищенных сточных вод в Волгу", — подчеркнул Виктор Кудряшов, открывая совещание.

Проект будет реализован в два этапа. На первом запланировано спроектировать и построить очистные сооружения производительностью 67,7 тысяч кубических метров в сутки с устройством берегового затопленного выпуска очищенных сточных вод, аккумулирующего резервуара вместимостью 50 тысяч кубических метров и участков проводящих коллекторов по улице Больничный овраг и Постников овраг, а также благоустроить территорию от очистных сооружений по выпуску дождевого коллектора к реке Волга с возможностью технологических проездов и площадок в зонах охраняемых сетей и сооружений с выходом к причалу паромной переправы через реку.

Диаметр коллектора составит 2,4 метра, он будет расположен на глубине 15 метров.

В рамках второго этапа предусмотрено проектирование и строительство участка самотечного коллектора от ул. 8-я просека до ул. 6-я просека, участка самотечного коллектора от ул. 8-я просека до резервуара-усреднителя "Барбошин овраг" по ул. Демократическая и участка коллектора от очистных сооружений "Постников овраг" до 6-й просеки, и очистных сооружений производительностью 26,13 тысяч кубических метров в сутки.

На совещании обсудили вопросы подготовки к строительству и оформления земельных участков. Строительно-монтажные работы на объекте начнутся в начале следующего года.