В Самаре построят комплекс ливневого коллектора и станции очистки в районе Постникова оврага

В этом году в Самаре планируют завершить проектирование и подготовку площадки для строительства коллектора дождевой канализации и очистных сооружений "Постников овраг". Работы будут идти в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" — составляющей нацпроекта "Экология". Об этом стало известно в ходе совещания по подготовке к строительству, которое 18 января провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
"Этот проект крайне важен для развития города. Строительство ливневого коллектора позволит решить вопросы с отводом сточных вод с территории завода имени Масленникова, а в перспективе и с территории "Самара-Арены", и значительно сократить сброс неочищенных сточных вод в Волгу", — подчеркнул Виктор Кудряшов, открывая совещание.
Проект будет реализован в два этапа. На первом запланировано спроектировать и построить очистные сооружения производительностью 67,7 тысяч кубических метров в сутки с устройством берегового затопленного выпуска очищенных сточных вод, аккумулирующего резервуара вместимостью 50 тысяч кубических метров и участков проводящих коллекторов по улице Больничный овраг и Постников овраг, а также благоустроить территорию от очистных сооружений по выпуску дождевого коллектора к реке Волга с возможностью технологических проездов и площадок в зонах охраняемых сетей и сооружений с выходом к причалу паромной переправы через реку.
Диаметр коллектора составит 2,4 метра, он будет расположен на глубине 15 метров.
В рамках второго этапа предусмотрено проектирование и строительство участка самотечного коллектора от ул. 8-я просека до ул. 6-я просека, участка самотечного коллектора от ул. 8-я просека до резервуара-усреднителя "Барбошин овраг" по ул. Демократическая и участка коллектора от очистных сооружений "Постников овраг" до 6-й просеки, и очистных сооружений производительностью 26,13 тысяч кубических метров в сутки.
На совещании обсудили вопросы подготовки к строительству и оформления земельных участков. Строительно-монтажные работы на объекте начнутся в начале следующего года.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается