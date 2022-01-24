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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Поток выезжающих за рубеж самарцев в праздники вырос в 1,7 раза год к году

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 проанализировала международные путешествия клиентов в новогодние каникулы. Несмотря на пандемию многие абоненты Tele2 отправились за рубеж — не только в курортные, но и в экзотические страны. В этом году отдохнуть за пределами России решились в 1,7 раза больше абонентов из Самары. Общее число туристов из РФ в зарубежных поездках увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в 1,5 раза.

Фото: предоставлено Tele2

Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы у самарцев стали Казахстан, Турция, Абхазия, Египет и Узбекистан. Из экзотических курортов клиенты оператора побывали в Бразилии, Шри-Ланке, Австралии были и те, кто добрались до Камеруна и Швеции.

Голосовая связь оказалась особенно востребована в Турции. Больше всего интернет-трафика самарцы использовали в Египте.

Турция второй год удерживает титул самой популярной у россиян страны. В топ-5 этого года вошли также Украина, Узбекистан, Белоруссия и Армения — страны СНГ традиционно попадают в лидеры рейтинга. Встретить Новый год клиенты Tele2 смогли не только в традиционных странах для отпуска, но и в довольно экзотических местах. Среди них — Демократическая Республика Конго, Габон, Суринам, Тринидад и Тобаго, Гибралтар и другие. В целом количество абонентов, выезжающих на новогодние праздники за рубеж, выросло по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

Всего с 1 по 9 января 2022 года абоненты проговорили в роуминге в 2 раза больше минут, чем во время новогодних праздников в 2021 году. Также клиентам Tele2 понадобилось на 30% больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными.

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