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Пожары Происшествия

При тушении пожара в торговом павильоне в Тольятти эвакуировали 11 человек

ТОЛЬЯТТИ. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 января, примерно в 7:50 произошел пожар на ул. Калинина, 57 в Центральном районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу горел торговый павильон на площади 30 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 23 человека, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 8:24.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было эвакуировано 11 человек.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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