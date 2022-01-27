При тушении пожара в торговом павильоне в Тольятти эвакуировали 11 человек

В среду, 26 января, примерно в 7:50 произошел пожар на ул. Калинина, 57 в Центральном районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу горел торговый павильон на площади 30 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 23 человека, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 8:24.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было эвакуировано 11 человек.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.