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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Выбирают в интернете и отказываются от курьеров — привычки самарских покупателей снова изменились

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 проанализировала данные о работе цифрового канала в 2021 году. С января по декабрь количество продаж в интернет-магазине оператора в Самарской области выросло в 1,3 раза. При этом 90% клиентов выбирали самовывоз, 10% — курьерскую доставку. Пик активности покупателей пришелся на декабрь и сентябрь.

Фото: предоставлено Tele2

Популярность платформ в сфере электронной коммерции продолжает расти, подтверждают аналитики Tele2. В 2021 году количество покупок в интернет-магазине оператора в Самарской области выросло в 1,3 раза. 85% заказов приходилось на SIM-карты и eSIM, 15% — на смартфоны.

Наиболее востребованным среди онлайн-покупателей остаются универсальные тарифы с увеличенным объемом интернет-трафика и минут. Лидером продаж в 2021 году в регионе стал "Мой онлайн+", включающий 30 Гб и 600 минут, на него приходилось более 30% заказов. Вторым в предпочтениях клиентов остался "Мой онлайн", его выбирали 20% клиентов. В то же время тарифы исключительно для разговоров теряют популярность. В 2021 году их выбрали около 15% новых абонентов, что на 12% меньше, чем в 2020 году.

По данным Tele2, в 2021 году 90% абонентов при оформлении заказа в интернет-магазине выбирали самовывоз, хотя по итогам 2020 года таких клиентов было всего 5%. Бесплатную доставку курьерской службой в 2021 году использовали лишь 10% клиентов против 95% в 2020 году.

Наибольшее количество покупок в интернет-магазине Tele2 жители региона совершили в сентябре и декабре, когда заказов было на 26% и 15% выше среднегодового значения соответственно. Если год назад основными клиентами были преимущественно мужчины от 25 до 34 лет, то сейчас в числе активных заказчиков SIM-карт молодежь, женщины от 25 до 34 лет, а также клиенты в возрасте 40-50 лет.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"В прошлом году позиции онлайн-канала продолжили укрепляться. Это отражает всеобщий тренд цифровизации и рост популярности платформ электронной коммерции. В то же время мы отмечаем смену предпочтений в способах получения заказов. Возможно, из-за того, что в 2021 году не было жестких ограничений на посещение торговых центров, и визит в салоны связи Tele2 клиенты встраивали в свои привычные маршруты. В 2022 мы планируем расширить функционал интернет-магазина и его ассортимент, а также продолжить развивать сеть пунктов самовывоза, чтобы вне зависимости от развития событий, наши клиенты имели возможность приобрести SIM-карты или смартфоны".

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