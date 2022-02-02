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Страхование Финансы

Более 840 млн рублей ВСК выплатила своим клиентам по риску COVID-19 с начала пандемии

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За почти два года Страховой Дом ВСК выплатил своим клиентам по ДМС и страхованию от несчастных случаев и болезней (НС) более 840 млн рублей в связи с COVID-19. Также в рамках программ страхования ВСК было проведено свыше 70 тысяч тестов на коронавирус. Всего медицинскую помощь по полисам ДМС и НСиБ получили свыше 140 тыс. клиентов.

Также по данным аналитиков ВСК, с начала пандемии количество госпитализаций и выездов скорой и неотложной медицинской помощи выросло в 2.5 раза, а число вызовов врачей на дом — в 3 раза. Кроме того, за последние два года в связи с тем, что многие пациенты столкнулись с постковидным синдромом, увеличилось количество обращений к отоларингологам и эндокринологам.

Увеличился спрос и на различные диагностические процедуры, связанные с лечением COVID-19 и его последствий. Например, в 4 раза выросло число -застрахованных, сдавших анализ на D-димер (показатель тромбообразования), в 2.5 раза — количество прошедших процедуру КТ или МРТ.

"Пандемия изменила спрос на медицинские услуги — во-первых, в целом растет число застрахованных по ДМС, примерно на 25% за период с 2018 по 2021 год. Во-вторых, увеличивается спрос на узкопрофильных врачей — отоларингологов, эндокринологов, неврологов, пульмонологов. Данная тенденция сохранится и в 2022 году — COVID-19 по-прежнему остается главным вызовом для всей системы здравоохранения. И после завершения пандемии тренд на заботу о собственном здоровье надолго останется актуальным. При этом страхование позволяет оптимизировать затраты на лечение за счет гибких страховых программ, включающих защиту от множества рисков, в том числе лечение коронавируса и сопутствующих заболеваний", — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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