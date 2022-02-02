Более 840 млн рублей ВСК выплатила своим клиентам по риску COVID-19 с начала пандемии

За почти два года Страховой Дом ВСК выплатил своим клиентам по ДМС и страхованию от несчастных случаев и болезней (НС) более 840 млн рублей в связи с COVID-19. Также в рамках программ страхования ВСК было проведено свыше 70 тысяч тестов на коронавирус. Всего медицинскую помощь по полисам ДМС и НСиБ получили свыше 140 тыс. клиентов.
Также по данным аналитиков ВСК, с начала пандемии количество госпитализаций и выездов скорой и неотложной медицинской помощи выросло в 2.5 раза, а число вызовов врачей на дом — в 3 раза. Кроме того, за последние два года в связи с тем, что многие пациенты столкнулись с постковидным синдромом, увеличилось количество обращений к отоларингологам и эндокринологам.
Увеличился спрос и на различные диагностические процедуры, связанные с лечением COVID-19 и его последствий. Например, в 4 раза выросло число -застрахованных, сдавших анализ на D-димер (показатель тромбообразования), в 2.5 раза — количество прошедших процедуру КТ или МРТ.
"Пандемия изменила спрос на медицинские услуги — во-первых, в целом растет число застрахованных по ДМС, примерно на 25% за период с 2018 по 2021 год. Во-вторых, увеличивается спрос на узкопрофильных врачей — отоларингологов, эндокринологов, неврологов, пульмонологов. Данная тенденция сохранится и в 2022 году — COVID-19 по-прежнему остается главным вызовом для всей системы здравоохранения. И после завершения пандемии тренд на заботу о собственном здоровье надолго останется актуальным. При этом страхование позволяет оптимизировать затраты на лечение за счет гибких страховых программ, включающих защиту от множества рисков, в том числе лечение коронавируса и сопутствующих заболеваний", — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.