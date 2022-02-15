"Нужен другой подход": откуда в Самаре стаи бродячих собак

Проблема бродячих собак набирает актуальность в масштабах как страны, так и Самарской области. Практически ежедневно появляются сообщения о нападении безнадзорных животных на людей. В декабре прошлого года в Самаре даже создали оперативный штаб. Мы решили разобраться, как устроена система работы с бродячими животными, почему их не становится меньше и что нужно делать, чтобы стаи собак перестали терроризировать город.

По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, сейчас по Самаре гуляет около 6,5 тысячи безнадзорных собак. Чаще всего хозяева сами выбрасывают питомцев на улицу, где нестерилизованные животные начинают размножаться. Таким образом количество бродящих по улицам собак растет в геометрической прогрессии.

В Самарской области с наличием бездомных животных борются по системе ОСВВ - отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают на улицу. По замыслу, число собак постепенно должно сокращаться. На улице собака может прожить в среднем около пяти лет.

На это в ноябре прошлого года указывала и мэр Елена Лапушкина. "Может сложиться впечатление, что в городе много бродячих собак. Но это работа на перспективу: за счет стерилизации с течением времени их станет меньше. Таким образом соблюдается гуманное отношение к животным и сокращается численность безнадзорных особей", - отвечала она на жалобы самарцев.

В Самаре отловом собак занимается ООО "Добрые люди". В конце декабря прошлого года департамент городского хозяйства и экологии заключил с компанией контракт на 27 млн рублей. К компании много претензий у жителей и зоозащитников. В соцсетях можно найти множество жалоб на жестокое обращение отловщиков с собаками и на некачественно проведенные операции.

О системных проблемах говорит и директор стационара для животных "ФлагманВет" Инна Тарасенко.

"За два года ситуация мало изменилась. Появилось очень много собак с бирками. Часто они бродят по окраинам, где у них нет кормовых баз. В итоге собаки получают тяжелые травмы и снова отправляются в приюты. Нужен другой подход. Если "Добрые люди" не готовы его дать, значит должен прийти кто-то другой. Долгие годы в Самаре не получали контрактов организации, имеющие опыт взаимодействия с животными в позитивном ключе. К контракту должны быть допущены организации, имеющие определенную репутацию в зоозащитной деятельности. Мне кажется, стоит попробовать дать контракт такой организации и посмотреть разницу с тем, что делают "Добрые люди", - считает Тарасенко.

По словам зоозащитников, программа ОСВВ сейчас практически не приносит результата. Животных на улице уже слишком много. Чтобы эффект был заметен, нужно отлавливать в 5-10 раз больше собак, считает руководитель общественного движения "Лапа" Дарья Коннова.

Инна Тарасенко видит решение проблемы в поголовной стерилизации всех собак, а не только бездомных: "В первую очередь нужно стерилизовать бездомных животных, но нужно также предлагать владельцам бесплатно или за низкую цену стерилизовать домашних питомцев. Люди не имеют возможности из своих средств оплатить стерилизацию животного и его содержание в послеоперационный период. У многих нет возможности, хотя есть желание. Если людям такую возможность дать, то мы не только сможем стерилизовать большее количество животных, но и поставить их на учет. Мы должны иметь базу данных о том, где у нас собаки обитают, кто осуществляет мониторинг их состояния. Это позволит контролировать взрывоопасные районы, в которых скапливается огромное количество безнадзорных животных, и пресечь случаи жестокого обращения с животными".

Постановка животных на учет может решить и другую проблему, которую не решает система ОСВВ: люди продолжают избавляться от ненужных животных, выкидывая их на улицу. Согласно принятому в 2018 году закону "Об ответственном обращении с животными", за это грозит штраф размером до 30 тыс. руб., но в нынешних условиях, как говорят зоозащитники, это никого не останавливает.

"Люди не боятся, потому что за выкидывание собаки никакой ответственности не будет. Сейчас, если какая-то собака бегает на улице, вы даже не узнаете, чья она. У нее не будет клейма, бирки. Нужно регистрировать всех животных, чтобы все данные были в единой системе, но вводить такую систему придется очень долго, так как люди просто не поймут, зачем это нужно, они живут по своим традициям, понятиям. ОСВВ не особо хорошо работает без штрафов, без работы с людьми, без увеличения количества мест в приютах. Одна программа не даст тех результатов, которых ждут жители", - считает Дарья Коннова.

Чтобы выжить, бродячие собаки сбиваются в стаи. Обычно такие стаи формируются в пригородных районах, потому что именно на окраины чаще всего выпускают отловленных по программе ОСВВ собак, хотя закон обязывает возвращать псов в тот район, где они были выловлены.

"В законе написано, что нужно выпустить собак в то место, где их изловили. В то же время есть жесткое предписание о том, что собак нельзя выпускать возле школ, детских садов и других учреждений. Но они часто там живут, и заявки приходят оттуда. То есть, грубо говоря, мест, откуда собак нужно забирать, в 10 раз больше, чем мест, куда их можно выпустить. Остается один вариант - выпускать на окраинах", - объясняет Инна Тарасенко.

По ее словам, действующее законодательство во многом непродуманно. Например, если собаку отловили, когда она была на самовыгуле, забрать ее вряд ли получится. "Мы и тут упираемся в стену бюрократии. Чтобы забрать свою собаку, хозяин должен предъявить ветеринарный паспорт. У нас же, к сожалению, паспортов нет ни у кого. И мы не отдаем хозяину его собаку. Зато выпускаем ее на улицу, образуя еще одну бездомную особь... То есть жесткие требования не соотносятся с реальностью. Нужно понимать психологию владельцев животных, их финансовые возможности и плавно осуществлять переход", - считает Инна Тарасенко.

Несмотря на все недостатки, признают зоозащитники, альтернатив системе ОСВВ на данный момент нет.

"Мы вынуждены продолжать работать по системе ОСВВ, потому что других вариантов федеральный закон не предусматривает. Для внедрения новой системы нужно огромное количество этапов, и пока мы будем их проходить, бездомных животных станет не 22 тысячи, а 220 тысяч", - объясняет Инна Тарасенко.

Более эффективной альтернативой ОСВВ, считает Тарасенко, могло бы стать пожизненное содержание животных в приюте. Но в нынешних условиях сделать это невозможно - существующие приюты для животных переполнены и страдают от недостатка финансирования.

"Сейчас такие организации думают о том, как выжить, как накормить всех собак, а поиском нового дома для собаки занимаются в последнюю очередь. Но основная задача приютов - пристраивать животных, чтобы сокращать их количество", - рассказывает Инна Тарасенко.

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