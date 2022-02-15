В ТОСЭР "Чапаевск" появились два новых резидента

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашения с двумя компаниями, готовыми реализовать свои проекты на территории опережающего развития "Чапаевск".
Один из новых инвесторов намерен создать в городе производство деревянных европоддонов, предназначенных для складирования и транспортировки грузов. Стандартные размеры и продуманное конструктивное исполнение обеспечивают быстрое и простое проведение разгрузочно-погрузочных работ. Инвестор намерен вложить в создание нового производства 149,6 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 39 рабочих мест.
Еще один новый резидент создаст в Чапаевске производственно-складской комплекс для складирования, хранения и транспортировки новых зерновых и зернобобовых культур: ячменя, кукурузы, овса, сои, гороха и подсолнечника. Согласно планам инвестора, на будущей площадке будет осуществляться целый комплекс операций: приемка, обеззараживание, сушка, подработка зерна, а также хранение, отгрузка и транспортировка. Вся деятельность будет осуществляться на вновь построенных зданиях и сооружениях с приобретением нового технологического оборудования и техники от официальных поставщиков. Инвестор вложит в создание комплекса 280 млн рублей. На будущей площадке планируется создать 64 рабочих места.
"Режим территории опережающего социально-экономического развития действует в двух городах Самарской области — Тольятти и Чапаевске — и позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты, — рассказал Дмитрий Богданов. — Каждому резиденту мы предоставляем готовые инвестплощадки, налоговые льготы, в том числе обнуление ставок по налогам на имущество и землю, а также дополнительные меры поддержки бизнеса. Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОСЭР, действуют упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов — это в первую очередь создание новых рабочих мест. Во-вторых, это налоги, которые направляются на решение социально-экономических вопросов города и региона".
В статусе резидента ТОСЭР "Чапаевск" инвестор, со своей стороны, должен соблюсти некоторые условия: в течение первого года вложить в проект не менее 2,5 млн рублей и создать не менее 10 рабочих мест. С учетом новых соглашений количество резидентов ТОСЭР "Чапаевск" увеличивается до 19. Компании планируют вложить в развитие города 11,3 млрд рублей инвестиций и создать 4,5 тыс. рабочих мест.
С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство