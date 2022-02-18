Четыре самарчанки прошли в финал национального конкурса "Краса студенчества России"

60 студенток из 51 региона России примут участие в очном финале Национального конкурса красоты и таланта "Краса студенчества России", из них - четыре жительницы Самарской области.
Это Анастасия Жабокрицкая (студентка Международного института рынка), Анна Ляховская (Самарский металлургический колледж), Ева Арсенадзе (Самарский государственный экономический университет) и Кристина Николаева (студентка Тольяттинского государственного университета).
В 2022 г. конкурс проводится в рамках празднования XXX-летняя Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна". Обладательница короны и звания "Краса студенчества России" будет объявлена 6 марта в Самаре.
В заочном этапе девушки прошли не только собеседование, но и представили видеоверсии своих творческих номеров. В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России одним из самых сложных испытаний для конкурсанток стал тест на знание культурных феноменов в отечественной истории. Тем не менее, большинство участниц успешно справились с заданием.
В рамках последнего этапа участниц ждет ряд индивидуальных испытаний: самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания.
По итогам очного полуфинала будет определен список 12 финалисток, которые будут бороться за главный титул — "Краса студенчества России" в финале 6 марта.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа