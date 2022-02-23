Шесть самарских учащихся вышли в полуфинал конкурса "Флагманы образования. Студенты"

Определены полуфиналисты Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Шестеро из них представляют Самарскую область.
Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования. Теперь конкурсантам предстоит выступить на окружных полуфиналах, которые пройдут в марте и апреле в восьми городах России.
"Студенческие годы - один из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни каждого. Воспоминания о них мы с особой теплотой храним в своем сердце, ведь это время мечтать, открывать и создавать новое, развиваться. В это время особенную ценность имеет каждый совет наставника, помощь старших коллег. Именно благодаря им формируется настоящий молодой профессионал, способный достичь высот в своем деле. Сегодня мы приветствуем студентов, которые не побоялись заявить о себе на всю страну и успешно преодолели этап дистанционного тестирования. Отмечу, что в число полуфиналистов конкурса также вошли представители колледжей. Хочется пожелать, чтобы для каждого из участников конкурс стал новой точкой роста", - подчеркнул генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
В полуфинале конкурса Приволжский федеральный округ представят учащиеся из Пензенской области - 18 человек, Республики Татарстан - 13 студентов, Пермский край представят 12 конкурсантов, Республику Башкортостан - 11 человек, Чувашскую Республику представят девять конкурсантов, Оренбургскую и Ульяновскую области - по восемь человек, Самарскую область представят шесть студентов, Удмуртскую Республику - пять конкурсантов, Кировскую и Нижегородскую области представят по четыре участника, Республику Мордовия - два студента, а Республику Марий Эл - один конкурсант.
Лидером в ПФО среди организаций высшего образования по количеству участников, успешно прошедших дистанционный этап, стал Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, среди колледжей наибольшим количеством полуфиналистов будет представлен Пензенский социально-педагогический колледж.
Лидером по количеству полуфиналистов от Самарской области стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева - три представителя из шести. Также в полуфинал прошли два студента от Самарского государственного социально-педагогического университета и один учащийся Самарского государственного экономического университета.
"Самарский университет им. Королева - это не только качественное высшее образование. Мы помогаем студентам раскрыть их способности. Главная наша цель - духовное и интеллектуальное развитие личности каждого из них. Такую задачу перед нами ставит и председатель Наблюдательного совета университета, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Такой подход дает свои результаты. Выход в полуфинал конкурса "Флагманы образования. Студенты" трех студентов Самарского университета им. Королева служит тому свидетельством. Уверен, что участники конкурса, пройдя все испытания, получат бесценный опыт и новые возможности для самореализации", - отметил ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.
"Именно талантливые ребята, которые сейчас только учатся на педагогов, будут определять будущее российской системы образования и страны в целом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы повысить качество подготовки педагогических кадров, создать современные условия для приобретения молодыми людьми актуальных и востребованных знаний и компетенций, реализации ими инновационных проектов. Уверен, что этот уникальный опыт позволит студентам проявить себя с лучшей стороны, расширить свои горизонты, почерпнуть много нового и полезного у других участников и более опытных коллег. Поздравляю всех конкурсантов с успешным прохождением этого важного этапа и желаю каждому взять максимум от соревнований", - прокомментировал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.
Заявочная кампания конкурса стартовала в ноябре 2021 года и продлилась до января 2022 года. За этот период на сайте проекта studtrek.ru зарегистрировалось почти 27 тыс. студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. 804 студента, набравшие наибольшее количество баллов на этапе дистанционного тестирования (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты), получили путевку в очные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах страны. 150 сильнейших конкурсантов со всей России встретятся в финале.
Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во всероссийских детских центрах "Смена" и "Океан", а также подарки от партнеров соревнований.
Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса "Флагманы образования. Школа". Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие".
Профессиональный всероссийский конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия - стана возможностей" реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин.
АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал", конкурс "Твой ход", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена", всероссийский проект "Время карьеры", проект "ТопБЛОГ", проект "Профстажировки 2.0", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", конкурс "Цифровой прорыв", всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования", всероссийский конкурс "Лучший социальный проект года", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года", движение "Ворлдскиллс Россия", благотворительный проект "Мечтай со мной", конкурс "Моя страна - моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASE-IN", "Национальная технологическая олимпиада Junior", проект "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и платформа "Другое дело".
В рамках деятельности АНО "Россия - страна возможностей" в феврале 2019 г. создан образовательный центр - Мастерская управления "Сенеж". Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума "Территория смыслов".
В рамках АНО "Россия - страна возможностей" в августе 2020 г. создан центр оценки компетенций - Департамент методологии и оценки. Задачи центра - разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы "Россия - страна возможностей" и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Студенты" направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Участие в проекте открывает возможности для формирования у молодежи компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества.