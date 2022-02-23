Шесть самарских учащихся вышли в полуфинал конкурса "Флагманы образования. Студенты"

Определены полуфиналисты Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Шестеро из них представляют Самарскую область.

Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования. Теперь конкурсантам предстоит выступить на окружных полуфиналах, которые пройдут в марте и апреле в восьми городах России.

"Студенческие годы - один из самых ярких и запоминающихся периодов в жизни каждого. Воспоминания о них мы с особой теплотой храним в своем сердце, ведь это время мечтать, открывать и создавать новое, развиваться. В это время особенную ценность имеет каждый совет наставника, помощь старших коллег. Именно благодаря им формируется настоящий молодой профессионал, способный достичь высот в своем деле. Сегодня мы приветствуем студентов, которые не побоялись заявить о себе на всю страну и успешно преодолели этап дистанционного тестирования. Отмечу, что в число полуфиналистов конкурса также вошли представители колледжей. Хочется пожелать, чтобы для каждого из участников конкурс стал новой точкой роста", - подчеркнул генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В полуфинале конкурса Приволжский федеральный округ представят учащиеся из Пензенской области - 18 человек, Республики Татарстан - 13 студентов, Пермский край представят 12 конкурсантов, Республику Башкортостан - 11 человек, Чувашскую Республику представят девять конкурсантов, Оренбургскую и Ульяновскую области - по восемь человек, Самарскую область представят шесть студентов, Удмуртскую Республику - пять конкурсантов, Кировскую и Нижегородскую области представят по четыре участника, Республику Мордовия - два студента, а Республику Марий Эл - один конкурсант.

Лидером в ПФО среди организаций высшего образования по количеству участников, успешно прошедших дистанционный этап, стал Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, среди колледжей наибольшим количеством полуфиналистов будет представлен Пензенский социально-педагогический колледж.

Лидером по количеству полуфиналистов от Самарской области стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева - три представителя из шести. Также в полуфинал прошли два студента от Самарского государственного социально-педагогического университета и один учащийся Самарского государственного экономического университета.

"Самарский университет им. Королева - это не только качественное высшее образование. Мы помогаем студентам раскрыть их способности. Главная наша цель - духовное и интеллектуальное развитие личности каждого из них. Такую задачу перед нами ставит и председатель Наблюдательного совета университета, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Такой подход дает свои результаты. Выход в полуфинал конкурса "Флагманы образования. Студенты" трех студентов Самарского университета им. Королева служит тому свидетельством. Уверен, что участники конкурса, пройдя все испытания, получат бесценный опыт и новые возможности для самореализации", - отметил ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.

"Именно талантливые ребята, которые сейчас только учатся на педагогов, будут определять будущее российской системы образования и страны в целом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы повысить качество подготовки педагогических кадров, создать современные условия для приобретения молодыми людьми актуальных и востребованных знаний и компетенций, реализации ими инновационных проектов. Уверен, что этот уникальный опыт позволит студентам проявить себя с лучшей стороны, расширить свои горизонты, почерпнуть много нового и полезного у других участников и более опытных коллег. Поздравляю всех конкурсантов с успешным прохождением этого важного этапа и желаю каждому взять максимум от соревнований", - прокомментировал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Заявочная кампания конкурса стартовала в ноябре 2021 года и продлилась до января 2022 года. За этот период на сайте проекта studtrek.ru зарегистрировалось почти 27 тыс. студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. 804 студента, набравшие наибольшее количество баллов на этапе дистанционного тестирования (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты), получили путевку в очные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах страны. 150 сильнейших конкурсантов со всей России встретятся в финале.

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во всероссийских детских центрах "Смена" и "Океан", а также подарки от партнеров соревнований.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса "Флагманы образования. Школа". Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие".

Профессиональный всероссийский конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия - стана возможностей" реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.