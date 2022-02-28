Самарские лидеры и активисты российских НКО подписали открытое письмо в поддержку президента

Лидеры и общественники более 80 некоммерческих организаций Самарской области подписали открытое обращение о поддержке президента РФ. Об этом стало известно на заседании региональной Общественной палаты, которое проводит в эти минуты губернатор Дмитрий Азаров.

"Сейчас ситуация очень непростая. Мы не первый раз сталкиваемся со сложностями, с внешними вызовами, которые в первую очередь нацелены на то, чтобы затормозить опережающее развитие нашей страны, - заявил глава региона. - Я очень рассчитываю, что в это очень непростое для нашей Родины время Общественная палата станет площадкой, на которой произойдет объединение всех общественных сил вокруг решения президента страны по защите жителей Донбасса от агрессии, проведения операции по демилитаризации, денацификации Украины. Сегодня, понимая, перед какими вызовами стоит наше государство, как никогда нужна консолидация общества".

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область одной из первых включилась в процесс по оказанию помощи жителям Донбасса: была отправлена гуманитарная помощь, также регион принял вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Более 80 НКО региона уже поддержали и подписали открытое письмо:

"Вместе с Президентом и страной!

Открытое обращение лидеров и активистов российских НКО

В сердце каждого из нас с детства есть различение того, что такое добро и зло, что такое Родина, что такое справедливость.

Справедливость — это когда те, кто виновны в восьмилетних обстрелах мирных жителей Донбасса, наказаны.

Справедливость — это когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном языке, получают возмездие.

Справедливость — это защитить святую память о Подвиге наших предков, сломивших ценой миллионов жизней хребет нацистской гидре.

Мы, руководители общественных организаций, гражданские активисты, поддерживаем курс нашего Президента и призываем к объединению всех общественных сил.

Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

Мы призываем все здоровые силы на нашей братской Украине отринуть страх и выступить против незаконного, националистического режима, годами стравливавшего наши братские народы, реабилитировавшего фашизм и осквернявшего память наших дедов, проливавших кровь за общую Победу.

Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных Сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную, войну, показавшую свои очертания после объявления режимом В.Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия.

Россия войну не начинает. Россия войну заканчивает".