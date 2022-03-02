Дмитрий Азаров призвал жителей Красноярского района следить за качеством исполнения нацпроектов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Красноярский район встретился с корпусом общественных наблюдателей и активными жителями муниципального образования.
В начале беседы глава региона поблагодарил активистов за общественную работу, которая была проведена в прошлом году на выборах депутатов Государственной думы и областного парламента.
"Проведена большая системная работа по мониторингу проведения выборов, по разъяснению позиций действующего законодательства, прав граждан. Хочу вас искренне за это поблагодарить, - обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров. - У людей есть доверие к результатам выборов. Это подтверждается и тем, что у нас ни одна политическая партия не заявила своего несогласия с результатами - главный показатель того, что все было организовано правильно, в соответствии с законом".
С руководителем области согласился член мобильной выездной группы при Общественном штабе по независимому общественному наблюдению за выборами Алексей Ширнин. Перед стартом избирательных кампаний он проводил семинары и тренинги для всех, кто пожелал наблюдать за ходом голосования.
"Моя главная задача состояла в том, чтобы наблюдатели могли решать любые вопросы со всеми участниками избирательного процесса", - отметил активист. Это позволило не допустить нарушений, способных повлиять на исход голосования.
Губернатор поблагодарил Ирину Скупову и членов Общественной палаты Самарской области за подготовку и обучение общественных наблюдателей за выборами. "Наблюдателям тоже необходимо постоянно пополнять свои знания. И рад, что работа была организована. Такой комплексный подход позволил провести выборы на самом высоком уровне", - уверен Дмитрий Азаров.
Чтобы полученные знания приносили пользу всегда, а не только в период подготовки и проведения выборов, глава региона призвал корпус общественных наблюдателей подключиться к работе по мониторингу за реализацией национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.
"У вас уже есть значительные знания по наблюдению, мониторингу и управлению. На мой взгляд, важно то, что когда люди включаются в работу по контролю, они фактически становятся участниками реализации того или иного проекта, управляя развитием своей родной земли, всего нашего государства. Поэтому я хочу вас попросить подключиться к работе, чтобы был объективный мониторинг за ходом строительства объектов", - обратился Дмитрий Азаров.
Тем более что в этом году в Красноярском районе планируется начать строительство нового корпуса центральной районной больницы, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном и других социальных объектов, продолжится ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. "За этим нужно приглядывать, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я хотел бы рассчитывать на вас, чтобы у меня была честная, достоверная информация о ходе реализации нацпроектов. Очень важно, чтобы работа велась системно, структурированно, на благо всех жителей района".
Сегодня в Самарской области подготовлено свыше пяти тысяч наблюдателей. "Общественный мониторинг и грамотное участие сообщества в выработке и проведении государственной и региональной политики - это вполне возможная точка приложения сил всего нашего сообщества. Сферами общественного мониторинга могут стать не только национальные проекты, но и стратегические проекты муниципальных образований региона. Это будет содействовать качественному преобразованию в обществе, - согласился с руководителем области Алексей Ширнин. - Я готов помогать и поддерживать людей, которые будут включаться в общественный мониторинг".
Той же позиции придерживается и старшая по общественному наблюдению на избирательном участке №1710 Ирина Матмурадова. "Мы готовы быть наблюдателями на объектах, которые призваны сделать нашу жизнь комфортной. Мы можем не только контролировать процессы, но и рассказывать, писать даже в соцсетях о том, что делается в районе в рамках нацпроектов", - отметила женщина.
По мнению Натальи Киселевой, общественное наблюдение всегда приносит свои плоды. "Мне важен смысл нашей деятельности - сопричастности к общественным процессам. И сегодня это сообщество неравнодушных людей нужно собирать в новые институты. Мы за вами пойдем, Дмитрий Игоревич, мы готовы к совместной работе. Время сейчас такое: нужно, чтобы люди были не просто потребителями - должны быть заказчиками и приемщиками работ, контролерами", - уверена она. При этом упор надо делать и на активную молодежь.
Участники встречи обозначили ряд вопросов, где нужна поддержка руководителя региона. Это и ремонт дорог, и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство дворов и общественных пространств, сохранность детских площадок и малых архитектурных форм, расчистка русел рек и многое другое.
Дмитрий Азаров заверил: все, что было озвучено, не останется без внимания - каждый вопрос взят в проработку.
"Спасибо, что вы готовы к общественному служению, готовы включиться в совместную работу. Для меня это важно и дорого. Уверен, что вместе мы сможем сделать гораздо больше", - обратился губернатор к активистам, завершая встречу.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно