Дмитрий Азаров призвал жителей Красноярского района следить за качеством исполнения нацпроектов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Красноярский район встретился с корпусом общественных наблюдателей и активными жителями муниципального образования.

В начале беседы глава региона поблагодарил активистов за общественную работу, которая была проведена в прошлом году на выборах депутатов Государственной думы и областного парламента.

"Проведена большая системная работа по мониторингу проведения выборов, по разъяснению позиций действующего законодательства, прав граждан. Хочу вас искренне за это поблагодарить, - обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров. - У людей есть доверие к результатам выборов. Это подтверждается и тем, что у нас ни одна политическая партия не заявила своего несогласия с результатами - главный показатель того, что все было организовано правильно, в соответствии с законом".

С руководителем области согласился член мобильной выездной группы при Общественном штабе по независимому общественному наблюдению за выборами Алексей Ширнин. Перед стартом избирательных кампаний он проводил семинары и тренинги для всех, кто пожелал наблюдать за ходом голосования.

"Моя главная задача состояла в том, чтобы наблюдатели могли решать любые вопросы со всеми участниками избирательного процесса", - отметил активист. Это позволило не допустить нарушений, способных повлиять на исход голосования.

Губернатор поблагодарил Ирину Скупову и членов Общественной палаты Самарской области за подготовку и обучение общественных наблюдателей за выборами. "Наблюдателям тоже необходимо постоянно пополнять свои знания. И рад, что работа была организована. Такой комплексный подход позволил провести выборы на самом высоком уровне", - уверен Дмитрий Азаров.

Чтобы полученные знания приносили пользу всегда, а не только в период подготовки и проведения выборов, глава региона призвал корпус общественных наблюдателей подключиться к работе по мониторингу за реализацией национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

"У вас уже есть значительные знания по наблюдению, мониторингу и управлению. На мой взгляд, важно то, что когда люди включаются в работу по контролю, они фактически становятся участниками реализации того или иного проекта, управляя развитием своей родной земли, всего нашего государства. Поэтому я хочу вас попросить подключиться к работе, чтобы был объективный мониторинг за ходом строительства объектов", - обратился Дмитрий Азаров.

Тем более что в этом году в Красноярском районе планируется начать строительство нового корпуса центральной районной больницы, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном и других социальных объектов, продолжится ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. "За этим нужно приглядывать, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я хотел бы рассчитывать на вас, чтобы у меня была честная, достоверная информация о ходе реализации нацпроектов. Очень важно, чтобы работа велась системно, структурированно, на благо всех жителей района".

Сегодня в Самарской области подготовлено свыше пяти тысяч наблюдателей. "Общественный мониторинг и грамотное участие сообщества в выработке и проведении государственной и региональной политики - это вполне возможная точка приложения сил всего нашего сообщества. Сферами общественного мониторинга могут стать не только национальные проекты, но и стратегические проекты муниципальных образований региона. Это будет содействовать качественному преобразованию в обществе, - согласился с руководителем области Алексей Ширнин. - Я готов помогать и поддерживать людей, которые будут включаться в общественный мониторинг".

Той же позиции придерживается и старшая по общественному наблюдению на избирательном участке №1710 Ирина Матмурадова. "Мы готовы быть наблюдателями на объектах, которые призваны сделать нашу жизнь комфортной. Мы можем не только контролировать процессы, но и рассказывать, писать даже в соцсетях о том, что делается в районе в рамках нацпроектов", - отметила женщина.

По мнению Натальи Киселевой, общественное наблюдение всегда приносит свои плоды. "Мне важен смысл нашей деятельности - сопричастности к общественным процессам. И сегодня это сообщество неравнодушных людей нужно собирать в новые институты. Мы за вами пойдем, Дмитрий Игоревич, мы готовы к совместной работе. Время сейчас такое: нужно, чтобы люди были не просто потребителями - должны быть заказчиками и приемщиками работ, контролерами", - уверена она. При этом упор надо делать и на активную молодежь.

Участники встречи обозначили ряд вопросов, где нужна поддержка руководителя региона. Это и ремонт дорог, и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство дворов и общественных пространств, сохранность детских площадок и малых архитектурных форм, расчистка русел рек и многое другое.

Дмитрий Азаров заверил: все, что было озвучено, не останется без внимания - каждый вопрос взят в проработку.

"Спасибо, что вы готовы к общественному служению, готовы включиться в совместную работу. Для меня это важно и дорого. Уверен, что вместе мы сможем сделать гораздо больше", - обратился губернатор к активистам, завершая встречу.