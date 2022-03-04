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Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: "Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведется ежедневно" "Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области Дмитрий Азаров встретился с коллективом АвтоВАЗа Дмитрий Азаров: Мы прилагаем все усилия, чтобы АвтоВАЗ возобновил производство Александр Карелин: "Новый Дворец спорта в Самаре - уникальный спорткомплекс"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: "Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведется ежедневно"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 марта, в прямом телевизионном эфире губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей Самарской области. Один из них касался продовольственной безопасности.

Отвечая на этот вопрос, глава региона отметил, что с пониманием относится к волнениям и переживаниям, которые возникают у граждан в это непростое время.

"Нам предстоит оценить те вызовы, с которыми столкнемся уже в ближайшие дни, — пояснил Дмитрий Азаров. — Вместе с тем, сегодня экономика региона работает устойчиво".

Говоря о работе торговых сетей, губернатор отметил, что проблем с поставками продовольствия не возникает.

"Более того, мы подписали со всеми торговыми сетями соглашения о регулировании предельной наценки на продовольственные товары. Такое же соглашения подписано с федеральными торговыми сетями на уровне Правительства Российской Федерации", — отметил Азаров.

Эти меры позволят избежать возможного спекулятивного роста цен. "Мы будем жестко следить за тем, чтобы этого не допускать. Сейчас нет никаких причин для роста цен на продовольствие, — подчеркнул губернатор. — Да, есть сезонные колебания на определенную продукцию, в первую очередь, плодоовощную. Но и здесь мы продумали целый ряд мер".

Дмитрий Азаров напомнил: за последнюю неделю прошло уже несколько заседаний штаба по устойчивости экономики. Первое заседание по этой теме состоялось в субботу, 26 февраля, и впоследствии стало носить регулярный характер. Мониторинг ситуации на рынке ведется ежедневный.

"Все в порядке, ситуация контролируется, складские запасы значительные и доставка в торговые сети осуществляется в четком соответствии с их планами", — резюмировал Дмитрий Азаров.

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