Почти 55 млн рублей будет направлено на строительство школы в селе Тимофеевка в этом году

Самарская Губернская дума приняла поправку в бюджет, согласно которой из областной казны в 2022 году будет выделено 54 миллиона 777 тысяч рублей, а в 2023 около 555 миллионов на работы по строительству новой школы в селе Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Как рассказал депутат Самарской Губернской думы Денис Волков, у Ставропольского района есть все необходимые документы, чтобы в этом году начать работы.
"Это очень важно для жителей Тимофеевки, ведь новая школа им жизненно необходима: сейчас в селе проживает более 7 тысяч человек, и старая школа не справляется с потоком учеников, — рассказывает Волков. — Мы долго работаем над этой проблемой, не раз выезжали на место, общались с директором и родителями. Удалось найти понимание со стороны правительства региона, которое поддержало возведение в селе нового учебного заведения, но, к сожалению, из-за различных причин начало работ откладывалось. И так как речь идет о бюджетных деньгах, работы над ошибками даются нам не быстро. Я слежу за ситуацией и работаю над ее разрешением. Сегодня был сделан очень важный шаг, уверен, что после этой необходимой процедуры в Тимофеевке будет развернута стройплощадка, и уже совсем скоро дети смогут пойти в новую, современную, благоустроенную школу".
Напомним, что новая школа рассчитана на 450 мест. Существующее же учебное заведение построено еще в 1956 г. и рассчитано на восьмилетку — оно не может решить проблемы с получением доступного среднего образования. Ребята вынуждены учиться в несколько смен, стоять в очереди, чтобы покушать в столовой, а спортзал для физкультуры оборудован из классной комнаты.
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