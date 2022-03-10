"Единая Россия" предложила новые меры поддержки граждан и экономики в условиях санкций

Предложения "Единой России" по обеспечению социально-экономической стабильности на оперативном совещании 9 марта представили координаторы направлений народной программы партии. Они уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет "Единую Россию" в оперштабе правительства РФ, Александр Жуков.

В частности, речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок - с этим предложением ранее выступила "Единая Россия".

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

"В числе мер поддержки - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС", - пояснил Александр Жуков.

Также "Единая Россия" предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. В первую очередь речь идет о контроле за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме - 25 млрд рублей.

Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, "Единая Россия" предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, ГСМ и удобрения. Дополнительной поддержки требуют хлебопекарная и молочная промышленность.

Отдельно участники совещания остановились на мерах социальной поддержки граждан. Как подчеркнула глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, нужно изменить приоритизацию положений народной программы, уточнить некоторые пункты с учетом новых вызовов.

"В приоритетном порядке - вопрос повышения оплаты труда учителей, врачей, работников бюджетной сферы. Принять новую редакцию закона о занятости, которая создаст дополнительные возможности трудоустройства на всей территории России. Важно расширять меры соцподдержки малообеспеченных семей, принять поэтапный план поддержки инфраструктуры детского отдыха", - отметила она.

Помимо обеспечения занятости, "Единая Россия" разработала меры поддержки рынка труда. Как сообщил заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, речь идет в том числе о предоставлении зарплатных кредитов - при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счет государства.

Также будет рассмотрен вопрос организации переобучения не только безработных, но и сотрудников предприятий, которые будут менять технологии выпуска продукции.

"Становятся актуальными задачи, которые мы ставили до начала экономической войны. В том числе поднятие нижней планки пособия по безработице. Этот вопрос крайне целесообразно рассмотреть", - подчеркнул он.

В ходе обсуждения были представлены и меры поддержки по другим направлениям. Например, в сфере ЖКХ речь идет об ограничении роста тарифов и отмене ряда штрафов для жителей, поддержке спроса в строительной отрасти и регулировании цен в ней. Шла речь и о поддержке образования, науки, экологии.

Также "Единая Россия" проработает с правительством вопрос регулирования цен на ряд товаров, в том числе на продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовую химию, зоотовары и т.д.

Секретарь Самарского реготделения Партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров отметил, что работа партии в отношении контроля цен очень важна. Сегодня рост стоимости многих товаров, среди которых предметы первой необходимости, стройматериалы, связан не с объективными причинами, а исключительно с желанием сыграть на тревожном состоянии людей.

"Я считаю, что на данном этапе уместно решение о госрегулировании цен на отдельные категории продуктов питания, товары первой необходимости. Уверен, что такое решение нужно принимать и по основным строительным материалам", - выразил свое мнение Дмитрий Азаров, отметив, что такая мера, как госрегулирование, позволит успокоить ситуацию на рынке в кратчайшие сроки.

"Работа, которая ведется сегодня, - это первоочередные меры. Санкции ужесточаются. Это экономическая война. И меры, которые принимаются, исходят из реальной ситуации", - подчеркнул в заключение Александр Жуков.