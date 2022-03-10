Дмитрий Азаров о продукции самарских дизайнеров: "Нам нужны такие бренды"

В четверг, 10 марта, после окончания рабочего дня губернатор Дмитрий Азаров заехал в торговый центр "Сила спорта", где ознакомился с продукцией самарских брендов и пообщался с предпринимателями.
На территории торгового центра работает магазин "Волга Мама". Здесь представлен большой выбор изделий - качественной одежды и аксессуаров от молодых дизайнеров, производителей одежды России, в том числе, Самарской области, и стран СНГ.
"В этом году нашему магазину исполняется девять лет. У нас собраны российские бренды - от Самары до Новосибирска, всего порядка 25 брендов. Еще один наш магазин расположен в Сызрани, в нем представлена продукция самарского бренда "Волга Мама", - рассказал директор магазина Евгений Лупин.
Производители гарантируют высокое качество товаров, при этом цены на изделия держат на прежнем уровне, не повышают.
"Если сравнивать наши вещи с товарами Zara, H& M и другим масс-маркетом, то качество наших изделий на порядок выше. Покупатели всегда к нам возвращаются, потому что знают, что наша продукция - это качество и стиль", - добавил Евгений Лупин.
Магазин пользуется особой популярностью у туристов, приезжающих в наш регион. Майку с логотипом, кружку или стильное худи увозят с собой на память об отпуске, проведенном в Самарской области.
Губернатор, ознакомившись с ассортиментом магазина, отметил, что продукция самарских и российских брендов должна быть представлена вблизи самых популярных туристических маршрутов на территории региона, например, в Ширяево, где сейчас активно развивается туристическая инфраструктура.
Конечно, товары производителей предназначены не только для гостей региона. Евгений Лупин сообщил, что сейчас в наличии как зимняя, так и летняя коллекции. Кроме того, самарские дизайнеры готовят сотрудничество с футбольным клубом "Крылья Советов", официальный магазин которого также находится на территории центра "Сила спорта".
Глава региона пообещал поддержку и содействие перспективному самарскому бренду и отметил, что такие амбициозные проекты, инициативные предприниматели нужны нашему региону. Сейчас в связи с уходом с российского рынка зарубежных брендов открываются новые возможности для российских производителей. У местных брендов появляется шанс создавать новые и развивать уже действующие производства, увеличивая потенциал региона и всей страны.
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Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная