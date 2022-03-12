Сергей Войтенко: "Блокировка "Инстаграма" — закономерный шаг"

Заслуженный артист России, депутат Самарской губернской думы Сергей Войтенко прокомментировал недавнюю блокировку сети Instagram в связи с заявлениями платформы Meta.
"Блокировка сети "Инстаграм" — закономерный и понятный шаг. К сожалению, платформы Meta слишком политизированы и уже не впервые дискредитируют свое имя, используя двойные стандарты, участвуя в политических играх и откровенно манипулируя мнением своей пользовательской аудитории, навязывая ей свои идеи и установки. Это недопустимо. Блокировка "Инстаграма" не отменяет общения и коммуникации российских пользователей — в России достаточно других популярных соцсетей, не только российских, но и зарубежных, которые без труда заменят платформы Meta", — заявил артист.
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Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор