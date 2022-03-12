Сергей Войтенко: "Блокировка "Инстаграма" — закономерный шаг"

Заслуженный артист России, депутат Самарской губернской думы Сергей Войтенко прокомментировал недавнюю блокировку сети Instagram в связи с заявлениями платформы Meta.

"Блокировка сети "Инстаграм" — закономерный и понятный шаг. К сожалению, платформы Meta слишком политизированы и уже не впервые дискредитируют свое имя, используя двойные стандарты, участвуя в политических играх и откровенно манипулируя мнением своей пользовательской аудитории, навязывая ей свои идеи и установки. Это недопустимо. Блокировка "Инстаграма" не отменяет общения и коммуникации российских пользователей — в России достаточно других популярных соцсетей, не только российских, но и зарубежных, которые без труда заменят платформы Meta", — заявил артист.