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Власть и политика

Сергей Войтенко: "Блокировка "Инстаграма" — закономерный шаг"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заслуженный артист России, депутат Самарской губернской думы Сергей Войтенко прокомментировал недавнюю блокировку сети Instagram в связи с заявлениями платформы Meta.

"Блокировка сети "Инстаграм" — закономерный и понятный шаг. К сожалению, платформы Meta слишком политизированы и уже не впервые дискредитируют свое имя, используя двойные стандарты, участвуя в политических играх и откровенно манипулируя мнением своей пользовательской аудитории, навязывая ей свои идеи и установки. Это недопустимо. Блокировка "Инстаграма" не отменяет общения и коммуникации российских пользователей — в России достаточно других популярных соцсетей, не только российских, но и зарубежных, которые без труда заменят платформы Meta", — заявил артист.

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