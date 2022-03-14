Правительство и "Единая Россия" обеспечили новые меры социально-экономической поддержки

Новые меры социально-экономической поддержки предусматривают налоговые льготы и административные послабления для граждан, бизнеса и отраслей экономики.
В первую очередь был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных президентом РФ. Их можно будет получить по принципу "одного окна". Мера поддержки коснется пяти миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.
В первом чтении Госдумой был также принят законопроект, который обеспечит дополнительные гарантии оказания медпомощи в условиях санкций. Он предотвратит дефицит лекарств за счет ввоза из зарубежных стран препаратов, которые зарегистрированы в России и соответствуют всем требованиям (за исключением упаковки). Тот же законопроект даст правительству право принимать решения по организации медпомощи не только гражданам РФ, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам с Донбасса.
Также принят закон, который наделил Кабмин правом изменить формулу расчета пени в условиях роста ставки ЦБ за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по установке и замене приборов учета.
Будут расширены налоговые льготы - освобождаются от НДФЛ доходы от банковских вкладов, выгоды от экономии на процентах по кредитам и ценных бумах. Применение повышающего налогового коэффициента теперь будет действовать только для транспортных средств стоимостью выше 10 млн рублей.
Дополнительные возможности появляются у регионов. Они смогут направлять сэкономленные на реструктуризации бюджетных кредитов деньги на региональные проекты, подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Только в этом году это почти 300 млрд рублей. Это (средства. - Прим. ред.) на те же нацпроекты, но региональная часть. То, что больше всего нужно людям на земле", - сказал он.
Комплекс мер поддержки предусмотрен в транспортной сфере. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта и поддержку отрасли в целом. Особое внимание уделяется воздушному транспорту - правительство получает полномочия по сохранению иностранного авиапарка российскими авиакомпаниями, а также определяется порядок регистрации в реестре гражданских судов и прав на воздушные суда.
Предусмотрены актикризисные меры по сокращению издержек в автоперевозках, а также возможность правительства устанавливать ответные ограничения по заходу иностранных морских судов стран, где имеются ограничения захода в порты для российских судов.
Поддержку получит строительная отрасль, где занято порядка 10 млн человек. Чтобы сохранить темпы строительства, упрощается порядок получения градостроительной документации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, строительства объектов капитального строительства. Вводятся льготные условия аренды земельных участков, которые используются для инвестпроектов. Дополнительную правовую защиту получают граждане - они смогут продлевать договоры эскроу, что гарантирует людям получение квартир.
Проработаны льготы для предпринимателей в сфере туризма: установление на пять лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, а также услуг по предоставлению в аренду или управление объектов туристской инфраструктуры. Помимо этого, вводится отказ от применения в 2022-2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени при просрочке по уплате налогов для организаций.
Отдельное направление, которое обеспечили правительство и "Единая Россия", - поддержка промышленности и привлечение инвестиций для ускоренного импортозамещения. Это будет сделано за счет возобновления СПИК 1.0 - специальных инвестконтрактов. Они продлеваются на срок с 10 до 12 лет для компаний, затронутых санкциями.
Помимо этого, вторым пакетом мер социально-экономической поддержки предусматривается право правительства и регионов предоставлять предприятиям, пострадавшим от санкций, госгарантии на новых условиях, а также будут обеспечены благоприятные условия для юрлиц при переносе места регистрации иностранных организаций в специальные административные районы РФ, упрощены внешнеэкономическая деятельность и импорт товаров в условиях санкций.
Малое и среднее предпринимательство - приоритетное направление развития Самарской области, в этом секторе работает почти 600 тысяч человек. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что по всем сферам жизнедеятельности экономики нашего региона отрабатываются необходимые меры поддержки, алгоритмы решений в складывающихся проблемных ситуациях.
Например, в целях поддержки IT-отрасли в Самарском регионе будут внедрены дополнительные меры, которые в том числе предусматривают освобождение от уплаты налога на прибыль в течение трех лет и иные налоговые льготы, кредиты по сниженной ставке (не более 3%), отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, а также льготную ипотеку для сотрудников компаний.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...