Правительство и "Единая Россия" обеспечили новые меры социально-экономической поддержки

Новые меры социально-экономической поддержки предусматривают налоговые льготы и административные послабления для граждан, бизнеса и отраслей экономики.

В первую очередь был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, установленных президентом РФ. Их можно будет получить по принципу "одного окна". Мера поддержки коснется пяти миллионов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В первом чтении Госдумой был также принят законопроект, который обеспечит дополнительные гарантии оказания медпомощи в условиях санкций. Он предотвратит дефицит лекарств за счет ввоза из зарубежных стран препаратов, которые зарегистрированы в России и соответствуют всем требованиям (за исключением упаковки). Тот же законопроект даст правительству право принимать решения по организации медпомощи не только гражданам РФ, но и иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам с Донбасса.

Также принят закон, который наделил Кабмин правом изменить формулу расчета пени в условиях роста ставки ЦБ за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку обязательств по установке и замене приборов учета.

Будут расширены налоговые льготы - освобождаются от НДФЛ доходы от банковских вкладов, выгоды от экономии на процентах по кредитам и ценных бумах. Применение повышающего налогового коэффициента теперь будет действовать только для транспортных средств стоимостью выше 10 млн рублей.

Дополнительные возможности появляются у регионов. Они смогут направлять сэкономленные на реструктуризации бюджетных кредитов деньги на региональные проекты, подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Только в этом году это почти 300 млрд рублей. Это (средства. - Прим. ред.) на те же нацпроекты, но региональная часть. То, что больше всего нужно людям на земле", - сказал он.

Комплекс мер поддержки предусмотрен в транспортной сфере. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта и поддержку отрасли в целом. Особое внимание уделяется воздушному транспорту - правительство получает полномочия по сохранению иностранного авиапарка российскими авиакомпаниями, а также определяется порядок регистрации в реестре гражданских судов и прав на воздушные суда.

Предусмотрены актикризисные меры по сокращению издержек в автоперевозках, а также возможность правительства устанавливать ответные ограничения по заходу иностранных морских судов стран, где имеются ограничения захода в порты для российских судов.

Поддержку получит строительная отрасль, где занято порядка 10 млн человек. Чтобы сохранить темпы строительства, упрощается порядок получения градостроительной документации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, строительства объектов капитального строительства. Вводятся льготные условия аренды земельных участков, которые используются для инвестпроектов. Дополнительную правовую защиту получают граждане - они смогут продлевать договоры эскроу, что гарантирует людям получение квартир.

Проработаны льготы для предпринимателей в сфере туризма: установление на пять лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, а также услуг по предоставлению в аренду или управление объектов туристской инфраструктуры. Помимо этого, вводится отказ от применения в 2022-2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени при просрочке по уплате налогов для организаций.

Отдельное направление, которое обеспечили правительство и "Единая Россия", - поддержка промышленности и привлечение инвестиций для ускоренного импортозамещения. Это будет сделано за счет возобновления СПИК 1.0 - специальных инвестконтрактов. Они продлеваются на срок с 10 до 12 лет для компаний, затронутых санкциями.

Помимо этого, вторым пакетом мер социально-экономической поддержки предусматривается право правительства и регионов предоставлять предприятиям, пострадавшим от санкций, госгарантии на новых условиях, а также будут обеспечены благоприятные условия для юрлиц при переносе места регистрации иностранных организаций в специальные административные районы РФ, упрощены внешнеэкономическая деятельность и импорт товаров в условиях санкций.

Малое и среднее предпринимательство - приоритетное направление развития Самарской области, в этом секторе работает почти 600 тысяч человек. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что по всем сферам жизнедеятельности экономики нашего региона отрабатываются необходимые меры поддержки, алгоритмы решений в складывающихся проблемных ситуациях.

Например, в целях поддержки IT-отрасли в Самарском регионе будут внедрены дополнительные меры, которые в том числе предусматривают освобождение от уплаты налога на прибыль в течение трех лет и иные налоговые льготы, кредиты по сниженной ставке (не более 3%), отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, а также льготную ипотеку для сотрудников компаний.