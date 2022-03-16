"Любвекрушение" в Самаре: поэтический перформанс для ценителей современного искусства

В субботу, 19 марта, в 18:30 в студии "Артист Loft" (Самара, ул. Ленинградская, 29) состоится поэтический перформанс "Любвекрушение" (18+).

Зрителей ждут погружение в смесь стихов, инструментальной музыки (виолончель и скрипка), а также выставка картин самарского художника Фрола Веселого.

Организаторы уверяют: "Любвекрушение" - поэтический перформанс о каждом, кто переживал крушение надежд, мечты, собственных ожиданий, но, несмотря ни на что, продолжал двигаться дальше. Чтобы однажды вновь открыть свое сердце любви".

Подробнее о встрече можно узнать в социальных сетях @sam.stihogram или на сайте.