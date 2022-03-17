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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Планов по отмене масочного режима пока нет

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что масочный режим в регионе пока отменять не будут. Такое заявление глава региона сделал в четверг, 17 марта, во время прямой трансляции на площадке "Объясняем.РФ".

"Я ориентируюсь на мнения специалистов. И потом, масочный режим никак не ограничивает ведение бизнеса. Есть страны, где маски носят постоянно, и никому это не мешает. Поскольку угроза коронавируса есть, масочный режим не планируем отменять", — заявил глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что сейчас нет контроля жесткого, наказания за отсутствие масок.

"Но до возможной новой волны "стелс-омикрона" надо успеть сделать вакцинацию, так как он опасен своими осложнениями", - добавил губернатор.

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