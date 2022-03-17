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Губернатор Власть и политика

Самарская область выделит еще 96 млн рублей на решение проблемы безнадзорных животных

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в четверг, 17 марта, во время прямой трансляции в эфире ОбъясняемРФ, что из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства на решение проблемы с безнадзорными животными.

Глава региона жестко раскритиковал работу городских властей Самары по проблемам общественного транспорта, а затем коснулся и проблемы бродячих животных.

"По безнадзорным животным сколько жалоб! Сейчас дополнительно выделяем из регионального бюджета 96 млн рублей на эту работу в муниципалитетах, в городах и селах. Сократили средства на содержание чиновников и передаем средства муниципалитетам, чтобы с безнадзорными животными навели порядок", — рассказал Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что это зона ответственности городских властей, а заниматься ей приходится на региональном уровне.

"Увидели — проблема нарастает, принимайте управленческое решение, а не пускайте его на самотек, не разводите руками!", — призвал глава региона чиновников на местах.

Гид потребителя

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