Самарская область выделит еще 96 млн рублей на решение проблемы безнадзорных животных

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в четверг, 17 марта, во время прямой трансляции в эфире ОбъясняемРФ, что из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства на решение проблемы с безнадзорными животными.
Глава региона жестко раскритиковал работу городских властей Самары по проблемам общественного транспорта, а затем коснулся и проблемы бродячих животных.
"По безнадзорным животным сколько жалоб! Сейчас дополнительно выделяем из регионального бюджета 96 млн рублей на эту работу в муниципалитетах, в городах и селах. Сократили средства на содержание чиновников и передаем средства муниципалитетам, чтобы с безнадзорными животными навели порядок", — рассказал Дмитрий Азаров.
Губернатор напомнил, что это зона ответственности городских властей, а заниматься ей приходится на региональном уровне.
"Увидели — проблема нарастает, принимайте управленческое решение, а не пускайте его на самотек, не разводите руками!", — призвал глава региона чиновников на местах.
Последние комментарии
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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