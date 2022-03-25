Минобр Самарской области и Федерация профсоюзов подписали соглашение о сотрудничестве взаимодействии

В четверг, 24 марта, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между министерством образования и науки Самарской области и областным союзом "Федерация профсоюзов Самарской области" в рамках реализации государственной молодежной политики.
Воспитание у молодежи патриотических чувств, создание комфортных условий для самореализации является одной из основных задач для государства, которая реализуется посредством совместной работы специальных государственных органов власти и различными социальными партнерами.
В настоящее время на законодательном уровне утверждено понятие "молодежь". С 2020 г. к данной категории относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет.
"Безусловно, государственная молодежная политика не имеет границ. Ее реализация начинается еще в дошкольном возрасте. Однако нам важно уделять особое внимание уже вполне состоявшимся молодым людям, которые работают на крупнейших предприятиях, производствах, в организациях социальной сферы, имеют семьи, у которых сформированы определенные жизненные ценности. Заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии является важным шагом, направленным на всестороннее развитие молодого поколения, пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодежных инициатив. Уверен, совместная работа позволит нам координировать планы, вовлекать работающую молодежь в социально значимую, проектную деятельность, направленную на всестороннее развитие", — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области- руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
Взаимодействие министерства и Федерации профсоюзов будет осуществляться по таким направлениям, как:
формирование и реализация государственной молодежной политики, единой молодежной политики Федерации профсоюзов Самарской области, ее членских организаций;
планирование и координация совместных действий, направленных на популяризацию и поощрение интереса к профсоюзному движению России;
создание условий для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни;
создание условий для участия молодежи в разработке перспективных программ и планов в различных отраслях экономики для их дальнейшего внедрения;
воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.
В рамках нового формата сотрудничества запланировано:
проведение мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию молодежью своих профессиональных возможностей;
проведение совместных мероприятий и осуществление взаимодействия c общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи;
участие в конференциях, совещаниях, семинарах, выставках.
Отдельное внимание участники мероприятия уделили поддержке молодежных инициатив, развитию творческих направлений и добровольческого движения в регионе.
В торжественной обстановке стороны подписали соглашение и выразили надежду на плодотворное сотрудничество.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.