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Молодежная политика Общество

Минобр Самарской области и Федерация профсоюзов подписали соглашение о сотрудничестве взаимодействии

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 марта, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между министерством образования и науки Самарской области и областным союзом "Федерация профсоюзов Самарской области" в рамках реализации государственной молодежной политики.

Воспитание у молодежи патриотических чувств, создание комфортных условий для самореализации является одной из основных задач для государства, которая реализуется посредством совместной работы специальных государственных органов власти и различными социальными партнерами.

В настоящее время на законодательном уровне утверждено понятие "молодежь". С 2020 г. к данной категории относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

"Безусловно, государственная молодежная политика не имеет границ. Ее реализация начинается еще в дошкольном возрасте. Однако нам важно уделять особое внимание уже вполне состоявшимся молодым людям, которые работают на крупнейших предприятиях, производствах, в организациях социальной сферы, имеют семьи, у которых сформированы определенные жизненные ценности. Заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии является важным шагом, направленным на всестороннее развитие молодого поколения, пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодежных инициатив. Уверен, совместная работа позволит нам координировать планы, вовлекать работающую молодежь в социально значимую, проектную деятельность, направленную на всестороннее развитие", — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области- руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Взаимодействие министерства и Федерации профсоюзов будет осуществляться по таким направлениям, как:
формирование и реализация государственной молодежной политики, единой молодежной политики Федерации профсоюзов Самарской области, ее членских организаций;
планирование и координация совместных действий, направленных на популяризацию и поощрение интереса к профсоюзному движению России;
создание условий для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни;
создание условий для участия молодежи в разработке перспективных программ и планов в различных отраслях экономики для их дальнейшего внедрения;
воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

В рамках нового формата сотрудничества запланировано:
проведение мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию молодежью своих профессиональных возможностей;
проведение совместных мероприятий и осуществление взаимодействия c общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи;
участие в конференциях, совещаниях, семинарах, выставках.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили поддержке молодежных инициатив, развитию творческих направлений и добровольческого движения в регионе.

В торжественной обстановке стороны подписали соглашение и выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

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