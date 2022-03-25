Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили строительство моста через Волгу

В пятницу, 25 марта, во время рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Глава региона доложил информацию по всему спектру вопросов, которые курирует вице-премьер, а также рассказал о реализации ключевых инфраструктурных проектов на территории региона. Отдельно стороны обсудили ход строительства трассы "Обход Тольятти" и моста через Волгу в рамках международного транспортного коридора в Западный Китай.
Работы на крупнейшем инфраструктурном ГЧП-проекте в стране идут по графику, сейчас строительная готовность объекта составляет 47%. Работы ведутся на всех 26 опорах моста. Выполнена надвижка и ведется сборка пролетных строений. Строительство моста продолжалось полным ходом и в зимних условиях. Сейчас на возведении объекта задействованы почти 3 тыс. человек, более 500 единиц техники.
В ходе встречи глава Самарской области и вице-председатель правительства РФ обсудили варианты преодоления новых вызовов, возникших в связи с изменившейся экономической ситуации. "Продолжим работу по выполнению поставленной задачи", — отметил Марат Хуснуллин.
Дмитрий Азаров поблагодарил вице-премьера за личное участие, внимание и помощь в реализации столь важного для региона и страны проекта. "Благодаря помощи Марата Шакирзяновича, его погруженности во все детали строительства нам удается даже в сложившихся условиях соблюдать намеченный темп работ и оперативно решать возникающие сложности", — подчеркнул губернатор.
Напомним, строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу было инициировано главой региона в 2018 году. Губернатор лично представил проект президенту России Владимиру Путину и получил поддержку в его реализации, хотя для этого потребовалось внести корректировки в стратегию транспортного развития страны. В связи с изменением экономической ситуации и введением несправедливых санкций в отношении нашей страны реализация проекта придаст дополнительный импульс развитию международных связей на восточном направлении.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
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