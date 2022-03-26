В Самаре прошла творческая встреча с Татьяной Навкой

В СКК "Дворец спорта" 26 марта прошла творческая встреча с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Пообщаться со звездой в рамках проекта Общественной палаты Самарской области "Творцы счастья" пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.

Татьяна Навка рассказала участникам о своем жизненном пути, трудностях и примерах их преодоления. В ходе беседы затронули также тему запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Татьяна Навка отметила: "Я искренне верю, что эти тяжелые времена, которые мы сейчас проживаем, должны скоро закончиться. Любые печальные события заканчиваются, и жизнь продолжается. И мы, и особенно дети, должны верить в мечту, верить в светлое прекрасное будущее, стараться, трудиться".

Напомним, что проект Общественной палаты "Творцы счастья" (автор — член ОПРФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский) реализуется при поддержке правительства Самарской области с 2019 года, направлен на мотивацию молодежи к позитивному выстраиванию взаимоотношений, независимо от наличия ограничений по возможностям здоровья. На личных примерах герои проекта демонстрируют реальные факты победы над сложными жизненными ситуациями, достижения признания и гармонии в личной жизни.

Так, выдающаяся спортсменка Татьяна Навка рассказала им о том, как развивать свои таланты, преодолевать трудности и воплощать свою мечту в реальность.

Участники беседы, совсем еще юные фигуристы, поинтересовались у спортсменки, какими качествами необходимо обладать, чтобы подняться на высшую ступень Олимпийского пьедестала? "Самое главное — это трудиться, учиться, стремиться, совершенствоваться. И для этого у вас все есть: замечательный каток, тренеры, руководство которое помогает, заботится о вас", — ответила Татьяна Навка.

Спортсменка по достоинству отметила Дворец спорта в Самаре, который был торжественно открыт в сентябре прошлого года, на год раньше запланированного срока, благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова, его продуктивному диалогу по вопросу возведения спортивного комплекса с федеральным центром и представителями бизнеса в рамках социально-экономического партнерства.

Татьяна Навка высказала пожелание познакомиться также с керлинг-площадкой спортивного комплекса: "Мне очень приятно, что в Самаре появился такой прекрасный новый центр, супер лед — очень качественный. Уютный зал. Сегодня были репетиции, и я очень рада, что мы можем представить в Самаре нашу сказку "Руслан и Людмила", в таких потрясающих для ледовых артистов условиях".

Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, автор проекта "Творцы счастья":

- Татьяна Навка, безусловно, выдающаяся спортсменка. Она — ориентир для наших подрастающих, молодых, талантливых ребят. Сегодня российский спорт переживает сложный период: несправедливые отстранения российских спортсменов от международных соревнований — серьезная демотивация для спортсменов. Поэтому диалог опытного именитого спортсмена с молодым поколением оказался очень актуальным и своевременным. В Самарской области благодаря совместным усилиям правительства, общественных организаций и лично губернатора Дмитрия Азарова созданы условия для развития фигурного катания. Есть лед высокого качества, проводятся многочисленные соревнования областного и общероссийского уровня. А открытый диалог со спортсменкой дал тот мотивационный импульс, который необходим каждому начинающему спортсмену.

Евгения Сантимова, участница проекта "Творцы счастья", воспитанница ДЮСШ-10:

- Я очень ждала этой встречи, мечтала познакомиться с Татьяной Навкой. Встреча придала мне сил, уверенности, я поняла, что для того, чтобы достичь профессиональных высот, надо стремиться, добиваться, не сдаваться, быть терпеливой.