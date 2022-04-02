Геннадий Котельников о сплочении народа и поддержке президента: "Нет силы, способной нас остановить или победить"

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников — о поддержке президента России, сплочении народа и защите мира.
Геннадий Котельников рассказал, что всего за несколько недель в России вырос уровень поддержки Президента до 81%. Россияне со всех уголков нашей родины встали на защиту своего лидера. Особенно сильно это чувствовалось 18 марта на стадионе "Лужники" в Москве. Тогда отмечали 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этот день, чтобы увидеть Владимира Путина, собралось свыше 200 тысяч человек. Тогда же в новом самарском Дворце спорта проходил большой праздник, где волжане выразили свою благодарность и поддержку главе государства.
Геннадий Котельников уверен, что такое единение русского народа не случайно. Он уверен, что это естественная защита соотечественников на давление запада. Сегодня россиян сплотило решение Президента по признанию ДНР и ЛНР, проведению спецоперации на Украине и противодействию санкционному давлению Запада.
"Депутаты Самарской губернской думы, студенты и сотрудники вузов Самарской области, наконец, весь самарский народ, как один человек, все вместе встали на защиту нашего мира, наших культурных и духовно-нравственных ценностей, наших великих исторических завоеваний. И нет силы, способной нас остановить или победить. Так было, так есть, так будет всегда", — отметил Котельников.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
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