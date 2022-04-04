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Власть и политика

За президента и сплочение: Андрей Трифонов — о современном русском народе

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Андрей Трифонов рассказал, каким он видит современный русский народ. Трифонов уверен, что колоссальная поддержка президента Владимира Путина и небывалое сплочение говорит о готовности людей защищать свою Родину.

"Как честные и стремящиеся к справедливости люди мы поддерживаем борьбу с нацизмом на Украине. Как наследники богатейшей культуры и традиций мы поддерживаем отстаивание интересов России на мировой арене. Как граждане современного государства мы поддерживаем антикризисный комплекс экономических и социальных решений нашего Президента. И уверен, как и на других витках истории, сплоченность российского народа проложит ему путь к победе".

Андрей Трифонов напомнил, что историю России всегда двигала вперед сила единства народа. И в критические моменты, такие, как сейчас, соотечественники становятся еще сплочённее. По мнению депутата, чем сложнее приходится нашему народу, тем тверже становится его вера в родное государство и президента.

"То одобрение, та уверенность в правильности выбранного курса, которые сегодня, по данным социологических структур, выражают более 80% россиян по отношению к российскому лидеру Владимиру Владимировичу Путину, — это демонстрация не просто доверия, это демонстрация готовности идти за сильным лидером и защищать свою Родину".

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