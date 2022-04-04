За президента и сплочение: Андрей Трифонов — о современном русском народе

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Андрей Трифонов рассказал, каким он видит современный русский народ. Трифонов уверен, что колоссальная поддержка президента Владимира Путина и небывалое сплочение говорит о готовности людей защищать свою Родину.
"Как честные и стремящиеся к справедливости люди мы поддерживаем борьбу с нацизмом на Украине. Как наследники богатейшей культуры и традиций мы поддерживаем отстаивание интересов России на мировой арене. Как граждане современного государства мы поддерживаем антикризисный комплекс экономических и социальных решений нашего Президента. И уверен, как и на других витках истории, сплоченность российского народа проложит ему путь к победе".
Андрей Трифонов напомнил, что историю России всегда двигала вперед сила единства народа. И в критические моменты, такие, как сейчас, соотечественники становятся еще сплочённее. По мнению депутата, чем сложнее приходится нашему народу, тем тверже становится его вера в родное государство и президента.
"То одобрение, та уверенность в правильности выбранного курса, которые сегодня, по данным социологических структур, выражают более 80% россиян по отношению к российскому лидеру Владимиру Владимировичу Путину, — это демонстрация не просто доверия, это демонстрация готовности идти за сильным лидером и защищать свою Родину".
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
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